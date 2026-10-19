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En İyi JENNIE Şarkısını Seçiyoruz!

etiket En İyi JENNIE Şarkısını Seçiyoruz!

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
19.10.2026 - 19:01
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Söz konusu JENNIE olunca akan sular duruyor, peki ama en iyi şarkısı hangisi? 'SOLO' günlerinden son hitlerine kadar her parçasıyla gündem olan ünlü idolün en başarılı şarkısını seçmek için toplandık. Sözü hiç uzatmadan seni hemen ankete alalım, bakalım zirveye hangi parçayı taşıyacaksın?

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En iyi JENNIE şarkısını seç bakalım!

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Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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