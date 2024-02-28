Apple Uzun Süredir Merakla Beklenen Elektrikli Otomobil Projesini Durdurduğunu Açıkladı!
Apple Uzun Süredir Merakla Beklenen Elektrikli Otomobil Projesini Durdurduğunu Açıkladı!
Apple, elektrikli otomobil geliştirme çalışmalarını durdurarak bu alandaki çalışanlarını yapay zeka projelerine kaydırma kararı aldı. Detaylar içerikte. 👇
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Amerikan teknoloji devi Apple elektrikli otomobil üretimi üzerine yürüttüğü çalışmaları durdurma kararı aldı.
Şirket bu alanda görev yapmakta olan personelin bir kısmını üretken yapay zeka projelerine yönlendireceklerini açıkladı.
Şirketin iki üst düzey yöneticisi tarafından yapılan bu duyuru, elektrikli otomobil projesinde çalışan yaklaşık 2 bin kişilik ekibi şaşırttı.
Yöneticiler projenin kademeli olarak sonlandırılacağını ve çalışanların büyük bir kısmının Apple için giderek daha fazla önem kazanan üretken yapay zeka alanına geçiş yapacağını bildirdi.
Şirketin elektrikli otomobil ekibinde görev alan yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısı bu gelişmeden doğrudan etkilenecek. Bu personelin, Apple'ın diğer birimlerindeki pozisyonlara başvuruları mümkün olacak.
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Ancak duyuruda bu süreçte bazı işten çıkarmaların da gerçekleşebileceği belirtildi fakat bu işten çıkarmaların ne kadar geniş kapsamlı olacağına dair net bir bilgi verilmedi.
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