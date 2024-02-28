Yapay Zeka Yetişkin Film Yıldızlarının Yerini Alarak Porno Sektörüne Darbe İndirebilir!
Yapay Zeka Yetişkin Film Yıldızlarının Yerini Alarak Porno Sektörüne Darbe İndirebilir!
Yapay zekanın yükselişi porno sektöründe önemli bir değişimin habercisi olarak görülüyor. Bu teknolojinin bazı kuruluşlar tarafından yeni bir kazanç kapısı olarak değerlendirilmesine karşın ortaya çıkan etik ve ahlaki meseleler de yoğun tartışmalara yol açıyor. Detaylar içerikte. 👇
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Washington Post'un bir haberinde yapay zeka teknolojisinin porno sektöründe yaratacağı potansiyel değişiklikler ele alındı.
Geleneksel olarak bu sektör iki ana iş modeline dayanıyor. Bir yandan Pornhub gibi siteler aracılığıyla ücretsiz içerik sunulup reklamlardan gelir elde edilirken diğer yandan OnlyFans gibi platformlar sayesinde porno yıldızları kendi içeriklerini üreterek gelir sağlamaktalar.
Yapay zeka teknolojileri kullanıcıların kendi tercihlerine göre modeller seçerek özelleştirilmiş porno içerikleri üretmelerine olanak tanıyacak şekilde geliştirilmekte.
Bu teknoloji bazı şirketler tarafından potansiyel bir gelir kaynağı olarak görülse de bu gelişmenin beraberinde getirdiği etik ve ahlaki sorunlar da tartışma konusu oldu.
Özellikle yapay zeka kullanılarak üretilen içeriklerde insanların haklarının nasıl korunacağı, istismarın önlenmesi ve olası yasal düzenlemelerin eksikliği gibi konular öne çıkmakta.
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Üretken yapay zeka modelleri teknolojik olarak ilerlese de ahlaki ve etik sınırları zorlayan içeriklerin üretilmesine de kapı aralamakta. Bu durum şiddet, cinsel saldırı ve çocuk istismarı gibi yasa dışı içeriklerin yanı sıra kişilerin rızası olmaksızın yetişkin içeriklerde kullanılmasını da mümkün kılmakta.
Sektör profesyonellerinden gelen yorumlar yapay zekanın porno yıldızlarının yerini alıp alamayacağına dair farklı görüşleri ortaya koyuyor.
Elevated X şirketinin operasyon direktörü Heather Knox, yapay zekanın oyuncuların yerini alamayacağını savunuyor.
Öte yandan porno sektörüne yapay zeka ile geri dönen Steven Jones müşteri dostu yapay zeka porno motorları geliştirdiklerini açıkladı.
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