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Yapay Zeka Yetişkin Film Yıldızlarının Yerini Alarak Porno Sektörüne Darbe İndirebilir!

Yapay Zeka Yetişkin Film Yıldızlarının Yerini Alarak Porno Sektörüne Darbe İndirebilir!

Yapay Zeka
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 10:11

Yapay zekanın yükselişi porno sektöründe önemli bir değişimin habercisi olarak görülüyor. Bu teknolojinin bazı kuruluşlar tarafından yeni bir kazanç kapısı olarak değerlendirilmesine karşın ortaya çıkan etik ve ahlaki meseleler de yoğun tartışmalara yol açıyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Washington Post'un bir haberinde yapay zeka teknolojisinin porno sektöründe yaratacağı potansiyel değişiklikler ele alındı.

Washington Post'un bir haberinde yapay zeka teknolojisinin porno sektöründe yaratacağı potansiyel değişiklikler ele alındı.

Geleneksel olarak bu sektör iki ana iş modeline dayanıyor. Bir yandan Pornhub gibi siteler aracılığıyla ücretsiz içerik sunulup reklamlardan gelir elde edilirken diğer yandan OnlyFans gibi platformlar sayesinde porno yıldızları kendi içeriklerini üreterek gelir sağlamaktalar.

Geleneksel olarak bu sektör iki ana iş modeline dayanıyor. Bir yandan Pornhub gibi siteler aracılığıyla ücretsiz içerik sunulup reklamlardan gelir elde edilirken diğer yandan OnlyFans gibi platformlar sayesinde porno yıldızları kendi içeriklerini üreterek gelir sağlamaktalar.

Yapay zeka teknolojileri kullanıcıların kendi tercihlerine göre modeller seçerek özelleştirilmiş porno içerikleri üretmelerine olanak tanıyacak şekilde geliştirilmekte.

Yapay zeka teknolojileri kullanıcıların kendi tercihlerine göre modeller seçerek özelleştirilmiş porno içerikleri üretmelerine olanak tanıyacak şekilde geliştirilmekte.

Bu teknoloji bazı şirketler tarafından potansiyel bir gelir kaynağı olarak görülse de bu gelişmenin beraberinde getirdiği etik ve ahlaki sorunlar da tartışma konusu oldu.

Bu teknoloji bazı şirketler tarafından potansiyel bir gelir kaynağı olarak görülse de bu gelişmenin beraberinde getirdiği etik ve ahlaki sorunlar da tartışma konusu oldu.

Özellikle yapay zeka kullanılarak üretilen içeriklerde insanların haklarının nasıl korunacağı, istismarın önlenmesi ve olası yasal düzenlemelerin eksikliği gibi konular öne çıkmakta.

Özellikle yapay zeka kullanılarak üretilen içeriklerde insanların haklarının nasıl korunacağı, istismarın önlenmesi ve olası yasal düzenlemelerin eksikliği gibi konular öne çıkmakta.
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Üretken yapay zeka modelleri teknolojik olarak ilerlese de ahlaki ve etik sınırları zorlayan içeriklerin üretilmesine de kapı aralamakta. Bu durum şiddet, cinsel saldırı ve çocuk istismarı gibi yasa dışı içeriklerin yanı sıra kişilerin rızası olmaksızın yetişkin içeriklerde kullanılmasını da mümkün kılmakta.

Üretken yapay zeka modelleri teknolojik olarak ilerlese de ahlaki ve etik sınırları zorlayan içeriklerin üretilmesine de kapı aralamakta. Bu durum şiddet, cinsel saldırı ve çocuk istismarı gibi yasa dışı içeriklerin yanı sıra kişilerin rızası olmaksızın yetişkin içeriklerde kullanılmasını da mümkün kılmakta.

Sektör profesyonellerinden gelen yorumlar yapay zekanın porno yıldızlarının yerini alıp alamayacağına dair farklı görüşleri ortaya koyuyor.

Sektör profesyonellerinden gelen yorumlar yapay zekanın porno yıldızlarının yerini alıp alamayacağına dair farklı görüşleri ortaya koyuyor.

Elevated X şirketinin operasyon direktörü Heather Knox, yapay zekanın oyuncuların yerini alamayacağını savunuyor.

Elevated X şirketinin operasyon direktörü Heather Knox, yapay zekanın oyuncuların yerini alamayacağını savunuyor.

'Yapay zeka, porno oyuncularının yerini alamaz. Bunu söyleyen insanlar oyuncuların yaptıkları işi yanlış anlıyorlar. Ancak bu teknoloji popülerleşecek ve faydalı olmaktan çok istismarcı olacak'

Öte yandan porno sektörüne yapay zeka ile geri dönen Steven Jones müşteri dostu yapay zeka porno motorları geliştirdiklerini açıkladı.

Öte yandan porno sektörüne yapay zeka ile geri dönen Steven Jones müşteri dostu yapay zeka porno motorları geliştirdiklerini açıkladı.

'Binden fazla kelimeyi yasaklı hale getirdik. Üzerinde çalıştığımız modelle birlikte kullanıcılar 'rüya kızlar' yaratabilecekler. Yapay zeka tarafından oluşturulacak görüntülerde hiçbir gerçek insan resmedilmeyecek, bunun yerine kullanıcılar yaratmak istediği karakterlerin görünüşüne, duruşuna ve özelliklerine ilişkin bilgileri girecek.'

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