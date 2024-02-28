Yapay Zeka Yetişkin Film Yıldızlarının Yerini Alarak Porno Sektörüne Darbe İndirebilir!

Yapay zekanın yükselişi porno sektöründe önemli bir değişimin habercisi olarak görülüyor. Bu teknolojinin bazı kuruluşlar tarafından yeni bir kazanç kapısı olarak değerlendirilmesine karşın ortaya çıkan etik ve ahlaki meseleler de yoğun tartışmalara yol açıyor. Detaylar içerikte. 👇

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