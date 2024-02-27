Deniz Ulaşımında Büyük Atılım: İzmit Körfezi'ndeki 36 Yıllık Atatürk Vapuru Elektrikliye Dönüştürülecek
Deniz Ulaşımında Büyük Atılım: İzmit Körfezi'ndeki 36 Yıllık Atatürk Vapuru Elektrikliye Dönüştürülecek
Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/gundem/emekt...
İzmit Körfezi'nde 1988 yılından bu yana yolcu taşıyan Atatürk Vapuru, Avrupa Birliği (AB) Horizon Programı kapsamında verilen bütçeyle elektrikli gemiye dönüştürülecek. 👇
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Günümüzden tam 34 yıl önce, İzmit Körfezi'nde seferlerine başlayan emektar Atatürk Vapuru ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
1988 yılından bu yana yolcu taşıyan gemi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve Avrupa Birliği Brüksel Araştırma ve Yenilik Merkezi tarafından desteklenen proje kapsamında elektrikliye dönüştürülecek.
Söz konusu proje ile Atatürk Vapuru için AB Horizon Programı kapsamında verilen 264 milyon TL'lik bütçeyle 3 megavat kapasiteli bir elektrikli batarya geliştirilecek.
Yeni bataryayla birlikte elektrikli gemi olarak hizmet verecek vapurun, yüzde 70 oranında enerji tasarrufu sağlaması ve çevredeki karbondioksit salınımını büyük oranda azaltması bekleniyor.
Konu ile ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ali Bilgi, söz konusu dönüşüm projesi sayesinde eskiyen Atatürk Yolcu Vapuru'nun yaşatılacağını ifade etti.
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Dönüşüm projesinin 2026 yılının sonunda tamamlanacağını aktaran Bilgi, 2027'nin başında elektrikli batarya ile çalışan Atatürk Vapuru'nun yolculuklara başlayacağını duyurdu.
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