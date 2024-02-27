Deniz Ulaşımında Büyük Atılım: İzmit Körfezi'ndeki 36 Yıllık Atatürk Vapuru Elektrikliye Dönüştürülecek

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'yi muasır devletler seviyesine çıkarmakla ilgili hedefleri doğrultusunda kendilerinin de dünyada gelişen teknolojileri kentte devam ettirmek için özellikle bu vapuru tercih ettiklerini kaydeden Bilgi, söz konusu projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu açıkladı.