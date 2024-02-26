Bilgisayar Korsanları, Telefon Ekranını Kaydırırken Çıkan Sesten Parmak İzini Kopyalamanın Yolunu Buldu!
Bilgisayar Korsanları, Telefon Ekranını Kaydırırken Çıkan Sesten Parmak İzini Kopyalamanın Yolunu Buldu!
Kaynak: https://www.independent.co.uk/tech/fi...
Bilgisayar korsanları, 'PrintListener' isimli yeni bir hack tekniği ile kişilerin parmak izlerini akıllı telefon ekranlarından çıkan sesler aracılığıyla çalabiliyor. 👇
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ABD ve Çin merkezli bir siber güvenlik ekibi, biyometrik güvenlik sistemlerini oldukça olumsuz etkileyebilecek yeni bir keşfe imza attı.
Söz konusu ekip, "PrintListener" adını verdiği yeni hack yöntemi ile kullanıcıların parmak izini akıllı telefon ekranlarından çıkan sesler aracılığıyla kopyalamayı başardı.
Yayınlanan araştırmaya göre yeni yöntem sayesinde, parmağın kabarcıklı çizgilerinin deseni, ekran boyunca yapılan kaydırma işleminde ortaya çıkan akustik sinyaller aracılığıyla yeniden oluşturulabiliyor.
PrintListener'ı gerçekçi senaryolarda test eden ekip, bir kişinin parmak izini yüzde 27,9 oranında kısmen, yüzde 9,3 oranında ise tamamen yeniden oluşturulabildi.
Araştırmacıların konu hakkında yaptığı açıklamalara göre, PrintListener yöntemi ile gerçekleşen parmak izi sızıntısı, yaygın kullanımı nedeniyle hassas bilgi hırsızlığına, muazzam ekonomik ve personel kayıplarına ve hatta ulusal güvenliğin potansiyel olarak tehlikeye girmesine yol açabilir.
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Öte yandan, bazı mobil cihazlarda söz konusu yöntem ile parmak izinin kopyalanmasına engel olan özel ekran koruyucularının yer aldığı, ancak yeni ses analiz tekniklerinin de geliştirilebileceği belirtiliyor.
Uzmanlar ayrıca, parmak izlerinin çalınmasını engelleyebilmek için alınabilecek en iyi önlemin "akıllı telefonlar ve ekranlarla etkileşim şeklini değiştirmek" olduğunu söylüyor.
Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı bekliyoruz...
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