Manchester City'ye Tarihi Ceza Geliyor: Yaptırım Duruşması Bekleniyor, Rakipler Küme Düşmeyi Konuşuyor

Premier Lig, 29 Eylül 2026 Salı günü bağımsız komisyonun City'yi 115 suçlamanın neredeyse tamamından suçlu bulduğunu duyurdu. İhlaller 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasındaki dokuz sezonu kapsıyor. Lig, kulübün sahte sponsorluk anlaşmaları ve gizlenen ödemelerle gelirlerini şişirip giderlerini düşürdüğünü, bunun toplam etkisinin 900 milyon sterlini aştığını belirtti. Soruşturmayla iş birliği yapmamakla ilgili suçlamaların da büyük bölümü kabul gördü.

Ceza ise henüz açıklanmadı. Yaptırımı, 2024'teki 42 günlük duruşmayı yöneten aynı üç kişilik panel belirleyecek. Premier Lig savcılık sıfatıyla bir yaptırım önerecek, City'nin avukatları da savunma yapacak. Kural W64'e göre komisyonun elinde para cezası, puan silme ve ligden ihraç seçenekleri var; ihraç için ise kulüpler arasında oylama gerekiyor. Futbol finansı uzmanı Kieran Maguire, 40 ila 60 puanlık bir silme olasılığını gündeme getirmişti. Karşılaştırma için: Everton 2023'te rekor sayılan 10 puan silme cezası almış, itiraz sonrası bu ceza 6 puana inmişti.

City ise karara 'güvenli değil' diyor. CEO Ferran Soriano süreci 'Premier Lig komplo teorisi' diye niteledi, kulüp ise karardan 'üzüntü ve şaşkınlık' duyduğunu ve masum olduğunu açıkladı.