Manchester City'ye Tarihi Ceza Geliyor: Yaptırım Duruşması Bekleniyor, Rakipler Küme Düşmeyi Konuşuyor
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Manchester City'nin 115 mali kural ihlali suçlamasının 114'ünden suçlu bulunmasının ardından gözler cezaya çevrildi. Premier Lig, yaptırımın belirleneceği duruşmanın mümkün olan en kısa sürede yapılmasını istiyor; rakip kulüpler ise tek sezonluk bir puan silmenin dokuz sezona yayılan ihlallere yetmeyeceği görüşünde. City 1 Ekim'de karara itiraz etti ve suçlamaları reddetmeyi sürdürüyor.
Kaynak: Sky Sports, Al Jazeera, NBC News, SportBible
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Premier Lig'in bağımsız komisyonu City'yi dokuz sezonluk ihlalde suçlu buldu, yaptırım ise ayrı bir duruşmada belirlenecek.
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City'nin itirazı 12 hafta içinde karara bağlanacak, ancak hukukçuların çoğu kulübün kaybedeceğini düşünüyor.
Rakip kulüpler, tek sezonluk bir puan silmenin cezayı suça uygun hale getirmeyeceğini savunuyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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