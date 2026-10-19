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Manchester City'ye Tarihi Ceza Geliyor: Yaptırım Duruşması Bekleniyor, Rakipler Küme Düşmeyi Konuşuyor

Manchester City'ye Tarihi Ceza Geliyor: Yaptırım Duruşması Bekleniyor, Rakipler Küme Düşmeyi Konuşuyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 19:06
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Manchester City'nin 115 mali kural ihlali suçlamasının 114'ünden suçlu bulunmasının ardından gözler cezaya çevrildi. Premier Lig, yaptırımın belirleneceği duruşmanın mümkün olan en kısa sürede yapılmasını istiyor; rakip kulüpler ise tek sezonluk bir puan silmenin dokuz sezona yayılan ihlallere yetmeyeceği görüşünde. City 1 Ekim'de karara itiraz etti ve suçlamaları reddetmeyi sürdürüyor.

Kaynak: Sky Sports, Al Jazeera, NBC News, SportBible

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Premier Lig'in bağımsız komisyonu City'yi dokuz sezonluk ihlalde suçlu buldu, yaptırım ise ayrı bir duruşmada belirlenecek.

Premier Lig'in bağımsız komisyonu City'yi dokuz sezonluk ihlalde suçlu buldu, yaptırım ise ayrı bir duruşmada belirlenecek.

Premier Lig, 29 Eylül 2026 Salı günü bağımsız komisyonun City'yi 115 suçlamanın neredeyse tamamından suçlu bulduğunu duyurdu. İhlaller 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasındaki dokuz sezonu kapsıyor. Lig, kulübün sahte sponsorluk anlaşmaları ve gizlenen ödemelerle gelirlerini şişirip giderlerini düşürdüğünü, bunun toplam etkisinin 900 milyon sterlini aştığını belirtti. Soruşturmayla iş birliği yapmamakla ilgili suçlamaların da büyük bölümü kabul gördü.

Ceza ise henüz açıklanmadı. Yaptırımı, 2024'teki 42 günlük duruşmayı yöneten aynı üç kişilik panel belirleyecek. Premier Lig savcılık sıfatıyla bir yaptırım önerecek, City'nin avukatları da savunma yapacak. Kural W64'e göre komisyonun elinde para cezası, puan silme ve ligden ihraç seçenekleri var; ihraç için ise kulüpler arasında oylama gerekiyor. Futbol finansı uzmanı Kieran Maguire, 40 ila 60 puanlık bir silme olasılığını gündeme getirmişti. Karşılaştırma için: Everton 2023'te rekor sayılan 10 puan silme cezası almış, itiraz sonrası bu ceza 6 puana inmişti.

City ise karara 'güvenli değil' diyor. CEO Ferran Soriano süreci 'Premier Lig komplo teorisi' diye niteledi, kulüp ise karardan 'üzüntü ve şaşkınlık' duyduğunu ve masum olduğunu açıkladı.

City'nin itirazı 12 hafta içinde karara bağlanacak, ancak hukukçuların çoğu kulübün kaybedeceğini düşünüyor.

City'nin itirazı 12 hafta içinde karara bağlanacak, ancak hukukçuların çoğu kulübün kaybedeceğini düşünüyor.

City, kararın ardından 1 Ekim Perşembe günü resmen itiraz etti. Premier Lig'in bu sezon yürürlüğe giren yeni kurallarına göre itirazın, yapıldığı tarihten itibaren 12 hafta içinde dinlenmesi gerekiyor; bu da beş günlük duruşmanın Aralık ortasına kadar tamamlanacağı anlamına geliyor. Duruşmayı yeni bir üç kişilik panel yürütecek, karar ise duruşmanın bitişinden itibaren 30 gün içinde açıklanacak.

Kulüp, elinde 'kapsamlı ve çürütülemez kanıtlar' bulunduğunu savunuyor. Ancak Sky Sports'un aktardığına göre hukuk uzmanlarının çoğu City'nin kaybedeceğini bekliyor; üstelik itiraz aşamasında yeni delil sunulamıyor ve tanık çağrılamıyor. City'nin, 2023'te suçlanmasına dayanarak yeni kuralların kendisine uygulanmaması gerektiğini ileri sürmesi de mümkün. Kaybetmesi halinde davayı sürecin adil olmadığı gerekçesiyle Londra'daki Yüksek Mahkeme'ye taşıması bekleniyor. Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) gitme yolu ise bu dosyada kapalı.

Rakip kulüpler, tek sezonluk bir puan silmenin cezayı suça uygun hale getirmeyeceğini savunuyor.

Rakip kulüpler, tek sezonluk bir puan silmenin cezayı suça uygun hale getirmeyeceğini savunuyor.

Sky Sports'un haberine göre rakip kulüpler, itiraz reddedilirse City'nin gelecek sezon Premier Lig'de yer almasını beklemiyor. Kulüplerin ortak görüşü, ihlaller birden fazla sezona yayıldığı için tek sezonluk bir cezanın yetersiz kalacağı; 'ceza suça uygun olmalı' diyorlar. Endişeler arasında ligin imajı, davanın maliyeti ve City'nin hesap vermemesi de var. Kural herkese, kulübün büyüklüğüne bakılmaksızın uygulanmalı.

Jamie Carragher bu görüşü en net dile getirenlerden oldu: 'Bu sezon yapılmalı, çünkü Man City'nin gelecek sezon etkilenmesi gerekiyor.' Carragher ayrıca cezanın 'yıllar yıllar sürmesi' gerektiğini söyledi. Al Jazeera'ya göre öte yandan ceza açıklanmadan City'nin lige devam etmesi, sezon sonunda ceza iptal edilirse rakiplerin puan kaybetmesi gibi bir tartışmayı da beraberinde getiriyor; Erling Haaland ve Rayan Cherki gibi yıldızların kaderi ise cezanın boyutuna bağlı.

Martin Keown: "Bunun birkaç hafta içinde biteceği söylentilerini duyuyorum."

Martin Keown: "Bunun birkaç hafta içinde biteceği söylentilerini duyuyorum."

talkSPORT'ta Jim White ve Simon Jordan'la konuşan Keown, City taraftarlarının kulübün masumiyetine sıkı sıkıya inandığını, sahiplerin de kanıtların ortaya çıkacağını söylediğini aktardı. Keown, işin yaklaşık altı hafta içinde sonuçlanacağı yönünde söylentiler duyduğunu ve kulübün puan silme ya da küme düşme yerine 'büyük para cezaları' alabileceğini ifade etti. Keown'a göre sonuç 'düşündüğümüz kadar kötü olmayacak'.

Jordan ise bu senaryoya itiraz etti: Yalnızca para cezası ancak City'nin bir anlaşmaya varmasıyla mümkün olur, bu da bir ölçüde suçu kabul etmek anlamına gelir; oysa kulüp baştan beri masum olduğunu söylüyor. City bu arada Premier Lig'de yedi maçta yedi galibiyetle lider; cezanın ne zaman ve ne büyüklükte geleceği ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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