Meta’nın Sahibi Olduğu Instagram, Facebook ve WhatsApp Gibi Uygulamalarda Erişim Sorunu Yaşanıyor

Şirketin bünyesinde bulunan Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarıyla birlikte iletişim platformu WhatsApp’ta da sorunlar yaşanıyor.

Bazı kullanıcılar sosyal medya platformlarına hiç giremezken, bazı kullanıcılar ise paylaşımları göremiyor. Ayrıca WhatsApp’tan gönderilen dosyalar da indirilemiyor.

Sorunun dünya genelinde olduğu görülürken, Meta’dan ise erişim problemiyle ilgili açıklama gelmedi.