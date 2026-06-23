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Meta’nın Sahibi Olduğu Instagram, Facebook ve WhatsApp Gibi Uygulamalarda Erişim Sorunu Yaşanıyor

Meta’nın Sahibi Olduğu Instagram, Facebook ve WhatsApp Gibi Uygulamalarda Erişim Sorunu Yaşanıyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.06.2026 - 01:00
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Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi dünya genelinde milyarlarca kişinin kullandığı uygulamalarda erişim sorunu yaşanıyor. Bazı kullanıcılar uygulamalara hiç giremezken, bazıları ise fotoğraf veya videoları görmekte zorluk yaşıyor.

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Milyarlarca kullanıcısı olan Meta’nın sosyal medya platformlarında dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor.

Milyarlarca kullanıcısı olan Meta’nın sosyal medya platformlarında dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor.

Şirketin bünyesinde bulunan Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarıyla birlikte iletişim platformu WhatsApp’ta da sorunlar yaşanıyor.

Bazı kullanıcılar sosyal medya platformlarına hiç giremezken, bazı kullanıcılar ise paylaşımları göremiyor. Ayrıca WhatsApp’tan gönderilen dosyalar da indirilemiyor.

Sorunun dünya genelinde olduğu görülürken, Meta’dan ise erişim problemiyle ilgili açıklama gelmedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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