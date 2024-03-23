Mesleklerin Olumsuz Yönlerini Açıklayarak Madalyonun Görünmeyen Kısmını Gösteren 15 Kişi
Mesleklerin Olumsuz Yönlerini Açıklayarak Madalyonun Görünmeyen Kısmını Gösteren 15 Kişi
Her meslekte kötü ve iyi insanlar olsa da, bazı meslekler adeta bütün gıcık edici tipleri toplamış gibi duruyor. Ünlüler, oyuncular ve modeller derken bakalım hangi 15 meslekte en gıcık insanlar varmış. Siz de aklınıza gelenleri bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "En kötüsü moda sektörü diye düşünüyorum."
2. "Bilgisiyar mühendisi olarak çalışıyorum ve bazı iş arkadaşlarımın oldukça tembel olduğunu söylemem lazım."
3. "Öğretmenler bazenleri çok egolu olabiliyor ve çevresindekileri umursamıyor."
4. "İnşaat sektöründe çalışan insanlar genelde biraz kaba oluyor."
5. "Sanatçıları hepimiz seviyoruz ve sanat olmadan yapamayız ama bir sanatçı ile çalışmak kadar zor bir şey tecrübe etmedim."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Hastanede çalışan insanların biraz zorlu olduğunu söylemem gerekse de, çalıştığımız saatleri ve gün içerisinde karşılaştıklarımızı düşünürsek biraz normal diye düşünüyorum."
7. "Mağaza görevlisi olarak çalışmanın zor olduğunu söylemem gerekmese de, genellikle çalışan insanlar da biraz zorlu kişiliklere sahip oluyor."
8. "Polisler sayesinde düzenli ve güvenli bir yaşam sürdürdüğümüzü biliyorum ama bazıları sadece güç sahibi olmak için polis oluyor ve böyle olunca hayatı daha da zor hale getirebiliyorlar."
9. "İnsanların hayallerini bozmak istemiyorum ama aktörler düşündüğünüz gibi insanlar değiller."
10. "Babam kamyon şöförü olarak çalışıyordu ve bana anlattığı hikayeleri duymam bile yeterli oldu."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Müzisyenleri hepimiz seviyoruz ama ne yazık ki onlarla çalışmak istemeyeceğinizi garanti edebilirim."
12. "İş yeri sahipleri kadar kendini seven ve ego sahibi bir başka insan görmedim."
13. "Akademisyenlerin birçoğunun güç aşığı piskopatlar olduğunu söylemem lazım."
14. "Pazarlama sektöründe çalışan ve içine dönük birisi olarak, sektörümde bulunan ve her şeyi bildiğini düşünen ama aynı zamanda en küçük bir araştırma yapmaktan yoksun insanlardan bıktım diyebilirim."
15. "Paparazzilerin ne kadar rahatsız edici olduğunu söylememe gerek yok galiba?"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın