Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Mesleklerin Olumsuz Yönlerini Açıklayarak Madalyonun Görünmeyen Kısmını Gösteren 15 Kişi

Mesleklerin Olumsuz Yönlerini Açıklayarak Madalyonun Görünmeyen Kısmını Gösteren 15 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 10:31

Her meslekte kötü ve iyi insanlar olsa da, bazı meslekler adeta bütün gıcık edici tipleri toplamış gibi duruyor. Ünlüler, oyuncular ve modeller derken bakalım hangi 15 meslekte en gıcık insanlar varmış. Siz de aklınıza gelenleri bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "En kötüsü moda sektörü diye düşünüyorum."

1. "En kötüsü moda sektörü diye düşünüyorum."

'Moda sektöründe çalışan herkes etrafındakileri küçük görüyor ve aldıkları her şeyde indirim istiyor. Reddederseniz genelde 'sen benim kim olduğumu biliyor musun?' diye triplere giriyorlar.'

2. "Bilgisiyar mühendisi olarak çalışıyorum ve bazı iş arkadaşlarımın oldukça tembel olduğunu söylemem lazım."

2. "Bilgisiyar mühendisi olarak çalışıyorum ve bazı iş arkadaşlarımın oldukça tembel olduğunu söylemem lazım."

'Özellikle normal şirketlerde IT rolünde çalışan tanıdıklarımın hepsi çok az çalışarak para kazanıyor ve bir işi yapmak için hep son saniyeyi bekliyorlar.'

3. "Öğretmenler bazenleri çok egolu olabiliyor ve çevresindekileri umursamıyor."

3. "Öğretmenler bazenleri çok egolu olabiliyor ve çevresindekileri umursamıyor."

'Ayrıca müdürler tarafından sürekli uygulanan baskı ve çalışma koşullarını anlatmak bile istemiyorum.'

4. "İnşaat sektöründe çalışan insanlar genelde biraz kaba oluyor."

4. "İnşaat sektöründe çalışan insanlar genelde biraz kaba oluyor."

'Ayrıca planlama ve yönetimin başka yerlerde bu kadar kötü olduğunu hatırlamıyorum. Gerçekten çok zor...''

5. "Sanatçıları hepimiz seviyoruz ve sanat olmadan yapamayız ama bir sanatçı ile çalışmak kadar zor bir şey tecrübe etmedim."

5. "Sanatçıları hepimiz seviyoruz ve sanat olmadan yapamayız ama bir sanatçı ile çalışmak kadar zor bir şey tecrübe etmedim."

'Dünya onların etrafında dönüyor sanıyorlar ve her dediklerini yapmanızı bekliyorlar.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Hastanede çalışan insanların biraz zorlu olduğunu söylemem gerekse de, çalıştığımız saatleri ve gün içerisinde karşılaştıklarımızı düşünürsek biraz normal diye düşünüyorum."

6. "Hastanede çalışan insanların biraz zorlu olduğunu söylemem gerekse de, çalıştığımız saatleri ve gün içerisinde karşılaştıklarımızı düşünürsek biraz normal diye düşünüyorum."

'Genelde bütün doktorlar istekli bir şekilde işe başlarken birkaç yıl içinde karşılaştıkları hastalar onları tamamıyla değiştiriyor.'

7. "Mağaza görevlisi olarak çalışmanın zor olduğunu söylemem gerekmese de, genellikle çalışan insanlar da biraz zorlu kişiliklere sahip oluyor."

7. "Mağaza görevlisi olarak çalışmanın zor olduğunu söylemem gerekmese de, genellikle çalışan insanlar da biraz zorlu kişiliklere sahip oluyor."

'Her tarzdan insanı görebileceğiniz tek meslek olabilir.'

8. "Polisler sayesinde düzenli ve güvenli bir yaşam sürdürdüğümüzü biliyorum ama bazıları sadece güç sahibi olmak için polis oluyor ve böyle olunca hayatı daha da zor hale getirebiliyorlar."

8. "Polisler sayesinde düzenli ve güvenli bir yaşam sürdürdüğümüzü biliyorum ama bazıları sadece güç sahibi olmak için polis oluyor ve böyle olunca hayatı daha da zor hale getirebiliyorlar."

'Keşke polis sınavlarında kişiliğe daha çok dikkat etseler.'

9. "İnsanların hayallerini bozmak istemiyorum ama aktörler düşündüğünüz gibi insanlar değiller."

9. "İnsanların hayallerini bozmak istemiyorum ama aktörler düşündüğünüz gibi insanlar değiller."

'Birçoğu kendini çok beğenmiş oluyor ve çevresindekileri hep ezikliyor.'

10. "Babam kamyon şöförü olarak çalışıyordu ve bana anlattığı hikayeleri duymam bile yeterli oldu."

'Belki günümüzde değişmiş olabilir ama eskiden kamyon şöförü birisi ile asla yakın olmak istemezdim.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Müzisyenleri hepimiz seviyoruz ama ne yazık ki onlarla çalışmak istemeyeceğinizi garanti edebilirim."

11. "Müzisyenleri hepimiz seviyoruz ama ne yazık ki onlarla çalışmak istemeyeceğinizi garanti edebilirim."

'Hep kendi istedikleri olsun istiyorlar ve bazenleri istekleri o kadar saçma oluyor ki kafayı yiyorsunuz.'

12. "İş yeri sahipleri kadar kendini seven ve ego sahibi bir başka insan görmedim."

12. "İş yeri sahipleri kadar kendini seven ve ego sahibi bir başka insan görmedim."

'Sürekli farklı iş sahipleriyle beraber çalışma fırsatım oluyor ama her seferinde benzer şeyler yaşıyorum. Her şeyi en ucuza yaptırmak istiyorlar ama bin tane soru sormayı biliyorlar.'

13. "Akademisyenlerin birçoğunun güç aşığı piskopatlar olduğunu söylemem lazım."

13. "Akademisyenlerin birçoğunun güç aşığı piskopatlar olduğunu söylemem lazım."

'Ayrıca sırf kendileri hakkında daha iyi hissedebilmek için bir gencin hayallerini yıkmaktan asla geri durmazlar.'

14. "Pazarlama sektöründe çalışan ve içine dönük birisi olarak, sektörümde bulunan ve her şeyi bildiğini düşünen ama aynı zamanda en küçük bir araştırma yapmaktan yoksun insanlardan bıktım diyebilirim."

14. "Pazarlama sektöründe çalışan ve içine dönük birisi olarak, sektörümde bulunan ve her şeyi bildiğini düşünen ama aynı zamanda en küçük bir araştırma yapmaktan yoksun insanlardan bıktım diyebilirim."

15. "Paparazzilerin ne kadar rahatsız edici olduğunu söylememe gerek yok galiba?"

15. "Paparazzilerin ne kadar rahatsız edici olduğunu söylememe gerek yok galiba?"

'Ünlülerin özel hayatları olmasına hakkı yok mu?'

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın