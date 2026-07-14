Mesaj Atmamak İçin Telefonu Uçak Moduna Attıran 12 İrade Şarkısı
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Mesaj atmamak bazen küçük bir şey gibi görünür ama aslında insanın kendine verdiği büyük bir söz olabilir. Hele ki içinden yazmak geçerken durabiliyorsan, orada bayağı güçlü bir tarafın devreye giriyor demektir. Bu şarkılar da tam o anda yanında dursun: biraz gurur, biraz iyileşme, biraz da “ben artık kendimi seçiyorum” hissi için.
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1. Tuğba Yurt - Güç Bende Artık
2. Simge - Miş Miş
3. Derya Uluğ - Canavar
4. Hadise- Prenses
5. Demet Akalın - Giderli Şarkılar
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6. Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim
7. Yıldız Tilbe - Vazgeçtim
8. Sertab Erener - Sakin Ol
9. Miley Cyrus - Flowers
10. Ajda Pekkan - Boşvermişim Dünyaya
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11. Levent Yüksei- Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk
12. Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal mıyım?
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