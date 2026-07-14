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Mesaj Atmamak İçin Telefonu Uçak Moduna Attıran 12 İrade Şarkısı

etiket Mesaj Atmamak İçin Telefonu Uçak Moduna Attıran 12 İrade Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.07.2026 - 21:01
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Mesaj atmamak bazen küçük bir şey gibi görünür ama aslında insanın kendine verdiği büyük bir söz olabilir. Hele ki içinden yazmak geçerken durabiliyorsan, orada bayağı güçlü bir tarafın devreye giriyor demektir. Bu şarkılar da tam o anda yanında dursun: biraz gurur, biraz iyileşme, biraz da “ben artık kendimi seçiyorum” hissi için.

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1. Tuğba Yurt - Güç Bende Artık

Adı üstünde, kontrolü yeniden eline alma şarkısı. Birine yazmamak bazen trip değil, kendine saygı meselesi oluyor. Bu şarkı da sana tam olarak “Toparlan, güç sende” hissini veriyor.

2. Simge - Miş Miş

Bazen birinin söylediklerini fazla ciddiye alıp kendimizi gereğinden çok yoruyoruz. “Miş Miş” ise o gereksiz ağırlığı alıp yerine biraz umursamazlık bırakıyor. Hafif, eğlenceli ve “Ben bu konuya bu kadar düşmemeliydim” dedirten bir enerjiye sahip.

3. Derya Uluğ - Canavar

Kalbin kırılmış olabilir ama bu şarkı sana “tamam, şimdi dik durma zamanı” dedirtiyor. İçindeki kırgınlığı biraz güce çeviren bir havası var. Özellikle yazıp sonra pişman olacağın bir ana geldiysen, aç bunu ve telefonu masaya bırak.

4. Hadise- Prenses

Bu şarkı biraz “Ben değerimi biliyorum” modu açıyor. Kendi değerini hatırlamak bazen mesaj atmaktan çok daha iyi geliyor. Çünkü bazı insanlara cevap vermemek, aslında kendine verdiğin en net cevap olabiliyor.

5. Demet Akalın - Giderli Şarkılar

Bazen insanın içinde biriken her şey için biraz giderli bir şarkıya ihtiyacı olur. Bu parça da tam o “Ben seni çoktan kafamda bitirdim ama arada bir sinirleniyorum” hissini taşıyor. Mesaj atmak yerine şarkıya eşlik etmek daha güvenli bir seçenek.

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6. Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim

Bu şarkı bağırıp çağırmadan, sessizce uzaklaşmanın şarkısı gibi. İçinde kırgınlık var ama aynı zamanda çok olgun bir kabulleniş de var. “Ben elimden geleni yaptım, şimdi yoluma bakıyorum” demek isteyenlere iyi gelir.

7. Yıldız Tilbe - Vazgeçtim

Bazı vazgeçişler öyle bir anda olmuyor; insan içinden geçe geçe oraya varıyor. Bu şarkı da tam o duyguyu taşıyor. Hâlâ bir şeyler hissediyor olsan bile, kendini koruman gerektiğini hatırlatıyor.

8. Sertab Erener - Sakin Ol

Mesaj atmamak için önce bir sakinleşmek gerekiyor, kabul edelim. Bu şarkı tam panik anında frene bastıranlardan. “Dur, önce bir düşün” dedirtiyor; çünkü bazen en iyi hamle hiçbir şey yapmamaktır.

9. Miley Cyrus - Flowers

Birine mesaj atmamak sadece gurur yapmak değil; bazen kendine dönmeyi seçmek demek. “Flowers” tam olarak bu hissi veriyor. Kendi kendine yetebildiğini hatırlatan, özgüveni yavaş yavaş yerine getiren bir şarkı.

10. Ajda Pekkan - Boşvermişim Dünyaya

Bir noktadan sonra en iyi tepki gerçekten de biraz boşvermek olabilir. Bu şarkı, “Ben artık kendi keyfime bakıyorum” enerjisini çok güzel veriyor. Telefonu elinden bırakıp kendine dönmek istediğin anlarda iyi gelir.

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11. Levent Yüksei- Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk

Mesaj atmak üzereyken açıp dinlersen, içindeki o son cümleyi yazmadan önce bir kez daha düşünürsün. Çünkü bazı aşklar güzel hatırlanır ama geri dönülmez.

12. Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal mıyım?

Bu şarkı tam “Ben yine aynı şeye mi düşüyorum?” anlarının sesi gibi. Bir yandan eğlenceli, bir yandan da insanı kendine getiren bir tarafı var. O mesajı atınca hiçbir şey değişmeyecekse, hatta belki yine sen üzüleceksen, bu şarkı sana küçük ama net bir fren olur. Bazen en iyi cevap yazmamak, en iyi farkındalık da “Ben bunu hak etmiyorum” diyebilmektir.

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miray soysal
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