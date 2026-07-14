Mesaj Atmamak İçin Telefonu Uçak Moduna Attıran 12 İrade Şarkısı

Bu şarkı tam “Ben yine aynı şeye mi düşüyorum?” anlarının sesi gibi. Bir yandan eğlenceli, bir yandan da insanı kendine getiren bir tarafı var. O mesajı atınca hiçbir şey değişmeyecekse, hatta belki yine sen üzüleceksen, bu şarkı sana küçük ama net bir fren olur. Bazen en iyi cevap yazmamak, en iyi farkındalık da “Ben bunu hak etmiyorum” diyebilmektir.