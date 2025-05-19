Meryem Uzerli'den Muhteşem Yüzyıl Fanı Cardi B'nin 'Hürrem Sultan' Göndermesine Yanıt Gecikmedi!
Muhteşem Yüzyıl, yayınlandığı günden bu yana hem Türkiye’de hem de dünyada bir fenomene dönüştü. Yıllar önce dünyaca ünlü rap yıldızı Cardi B’nin de dizinin büyük bir hayranı olduğunu öğrenmiştik. Aradan geçen zamana rağmen hayranlığı bitmeyen Cardi B, bugün yaptığı Hürrem Sultan paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Bu paylaşım kısa sürede gündem olurken, dizinin unutulmaz Hürrem’i Meryem Uzerli’den de yanıt gecikmedi.
İşte detaylar…
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2011 yılında yayın hayatını sonlandırmış olsa da, “Muhteşem Yüzyıl” etkisi hala ilk günkü gibi sürüyor.
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Bir tarih dizisinden çok daha fazlası olan Muhteşem Yüzyıl, yurtdışında da büyük ilgi gördü.
Meğer diziyi hala unutmamış! Yıllar sonra yeniden bir “Hürrem Sultan” çıkışı yaptı.
Geçtiğimiz saatlerde de Meryem Uzerli'den yanıt geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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