Meryem Uzerli'den Muhteşem Yüzyıl Fanı Cardi B'nin 'Hürrem Sultan' Göndermesine Yanıt Gecikmedi!

Latin Amerika’dan Orta Doğu’ya, Balkanlar’dan Amerika’ya kadar birçok ülkede milyonlarca hayran kitlesine ulaştı. İşte o hayranlardan biri de dünyaca ünlü rap yıldızı Cardi B! Daha önce diziyi izlediğini açıkça paylaşan Cardi B, sosyal medya hesaplarında yaptığı gönderilerle Türk hayranlarının da gönlünü kazanmıştı.

Hatta öyle ki, dizinin final bölümünü izledikten sonra Twitter’da (X) adeta isyan etmişti: “Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız? Buna hayatımda ihtiyacım var!”

Hatta bilenler bilir karakterlere salça olmuşluğu da var. Dizide Turhan Sultan'ı canlandıran Hande Doğandemir Cardi B yüzünden başına geleni şöyle anlatmıştı: 'Cardi B. Muhteşem Yüzyıl Kösem hastası çıktı. Ben orada Kösem'i ortadan kaldıran Turhan Sultan'ı oynadım. Twitter'da küfür kıyamet, linç kampanyası başlattı bana. Allah belanı versin falan demiş. Ben de, 'Hayırdır Cardi'ciğim, ne oluyor ya?' dedim.'