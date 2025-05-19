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Meryem Uzerli'den Muhteşem Yüzyıl Fanı Cardi B'nin 'Hürrem Sultan' Göndermesine Yanıt Gecikmedi!

Meryem Uzerli'den Muhteşem Yüzyıl Fanı Cardi B'nin 'Hürrem Sultan' Göndermesine Yanıt Gecikmedi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.05.2025 - 17:29

Muhteşem Yüzyıl, yayınlandığı günden bu yana hem Türkiye’de hem de dünyada bir fenomene dönüştü. Yıllar önce dünyaca ünlü rap yıldızı Cardi B’nin de dizinin büyük bir hayranı olduğunu öğrenmiştik. Aradan geçen zamana rağmen hayranlığı bitmeyen Cardi B, bugün yaptığı Hürrem Sultan paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Bu paylaşım kısa sürede gündem olurken, dizinin unutulmaz Hürrem’i Meryem Uzerli’den de yanıt gecikmedi. 

İşte detaylar…

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2011 yılında yayın hayatını sonlandırmış olsa da, “Muhteşem Yüzyıl” etkisi hala ilk günkü gibi sürüyor.

2011 yılında yayın hayatını sonlandırmış olsa da, “Muhteşem Yüzyıl” etkisi hala ilk günkü gibi sürüyor.

Bir dönem ekranlara damga vuran dizi, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın aşkı ekseninde Osmanlı tarihini dramatik bir dille anlatmıştı. Halit Ergenç’in Kanuni’yi, Meryem Uzerli’nin ise Hürrem Sultan’ı canlandırdığı bu dizi, aynı zamanda Okan Yalabık, Selma Ergeç, Nur Fettahoğlu, Nebahat Çehre, Mehmet Günsür gibi pek çok yıldız ismi bir araya getirmişti. 

Bugün Türkiye’nin en ünlü oyuncuları arasında yer alan birçok isim, kariyerine bu yapımda rol alarak büyük ivme kazandı.

Bir tarih dizisinden çok daha fazlası olan Muhteşem Yüzyıl, yurtdışında da büyük ilgi gördü.

Bir tarih dizisinden çok daha fazlası olan Muhteşem Yüzyıl, yurtdışında da büyük ilgi gördü.

Latin Amerika’dan Orta Doğu’ya, Balkanlar’dan Amerika’ya kadar birçok ülkede milyonlarca hayran kitlesine ulaştı. İşte o hayranlardan biri de dünyaca ünlü rap yıldızı Cardi B! Daha önce diziyi izlediğini açıkça paylaşan Cardi B, sosyal medya hesaplarında yaptığı gönderilerle Türk hayranlarının da gönlünü kazanmıştı.

Hatta öyle ki, dizinin final bölümünü izledikten sonra Twitter’da (X) adeta isyan etmişti: “Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız? Buna hayatımda ihtiyacım var!”

Hatta bilenler bilir karakterlere salça olmuşluğu da var. Dizide Turhan Sultan'ı canlandıran Hande Doğandemir Cardi B yüzünden başına geleni şöyle anlatmıştı: 'Cardi B. Muhteşem Yüzyıl Kösem hastası çıktı. Ben orada Kösem'i ortadan kaldıran Turhan Sultan'ı oynadım. Twitter'da küfür kıyamet, linç kampanyası başlattı bana. Allah belanı versin falan demiş. Ben de, 'Hayırdır Cardi'ciğim, ne oluyor ya?' dedim.'

Meğer diziyi hala unutmamış! Yıllar sonra yeniden bir “Hürrem Sultan” çıkışı yaptı.

Meğer diziyi hala unutmamış! Yıllar sonra yeniden bir “Hürrem Sultan” çıkışı yaptı.

Hürrem’in bir görselini paylaşan ünlü yıldız, altına şu sözleri yazdı:

“Ama bütün masayı devirebilecekken neden satranç oynayayım ki?”

Bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde de Meryem Uzerli'den yanıt geldi.

Geçtiğimiz saatlerde de Meryem Uzerli'den yanıt geldi.

Uzerli, Cardi B'nin Muhteşem Yüzyıl paylaşımına esprili ve zarif bir yanıt verdi:

“Çünkü stratejik planla karışık daha keyifli.”

İki yıldız ismin bu sosyal medya diyaloğu kısa sürede viral olurken, Muhteşem Yüzyıl’ın yıllar sonra bile nasıl kalplerde yer ettiğini bir kez daha kanıtladı. ❤️

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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