"Merhaba Arkadaşlar Ben Burak" Deyip Paylaştı: 1 Yıldır Hormon Alan X Kullanıcısının Değişimi
"Merhaba Arkadaşlar Ben Burak" Deyip Paylaştı: 1 Yıldır Hormon Alan X Kullanıcısının Değişimi
Çok değil sadece bir yıl önceki fotoğrafımıza bakarken bile şaşkınlık yaşayabiliyoruz. Söz konusu video olduğunda ise yaşadığımız bir yıllık değişim çok daha net fark edilebiliyor. İzmir'de yaşayan bir X kullanıcısı da 1 yıldır düzenli videolar kaydedip sonra hepsini bir araya getirmiş.
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"Merhaba arkadaşlar ben Burak, bugün 1 Temmuz 2023" diye başlayan videolarda Burak isimli bir genci görüyoruz.
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3 Haziran 2024'e kadar devam eden videoları kolaj haline getiren Burak adlı kullanıcı, videoların sonunda "Sesim bu şekilde" diyerek izleyenlerin sesindeki değişime odaklanmasını sağlıyor.
Videoları çektiği esnada hormon aldığını söyleyen Burak adlı kullanıcının sesindeki değişim oldukça net bir şekilde fark edilebiliyor.
Kullanıcı, kolajda yer alan son videosunu ise şöyle bitiriyor: "Merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün 3 Haziran 2024 ve ben bugün 17. hormon iğneyi vuruldum, sesim bu şekilde."
Kullanıcı, çektiği videoya gelen yorumlara istinaden şu paylaşımı yaptı: "Burada gördüğünüz sadece 1 senelik bir süreç. Bunun arkasında iyisiyle kötüsüyle kocaman bir kendini keşfetme süreci var."
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