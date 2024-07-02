"Merhaba Arkadaşlar Ben Burak" Deyip Paylaştı: 1 Yıldır Hormon Alan X Kullanıcısının Değişimi

Çok değil sadece bir yıl önceki fotoğrafımıza bakarken bile şaşkınlık yaşayabiliyoruz. Söz konusu video olduğunda ise yaşadığımız bir yıllık değişim çok daha net fark edilebiliyor. İzmir'de yaşayan bir X kullanıcısı da 1 yıldır düzenli videolar kaydedip sonra hepsini bir araya getirmiş.