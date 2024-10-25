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Menendez Kardeşler Cezaevinden Çıkabilir: Savcılık Yeni Delillere Ulaştı

Menendez Kardeşler Cezaevinden Çıkabilir: Savcılık Yeni Delillere Ulaştı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.10.2024 - 11:23

Netflix’te yayınlanan “Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez’in Hikayesi” dizisiyle yeniden gündeme gelen Menendez kardeşlere cezaevinden çıkma yolu gözüktü. Savcılık, yeniden görülen davada ulaşılan yeni deliller sonrasında, kardeşlerin cezasının yeniden değerlendirilmesini talep etti. Mahkeme talebi kabul ederse, Menendez kardeşler şartlı tahliye şansı elde edebilir.

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Lyle ve Erik Menendez kardeşler, ABD’de milyoner anne ile babasını öldürmek suçlamasıyla 1989 yılında tutuklanmıştı.

Lyle ve Erik Menendez kardeşler, ABD’de milyoner anne ile babasını öldürmek suçlamasıyla 1989 yılında tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Netflix’te yayınlanan “Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez’in Hikayesi” dizisiyle yeniden gündeme gelen cinayetlerde yeni gelişmeler yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Netflix’te yayınlanan “Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez’in Hikayesi” dizisiyle yeniden gündeme gelen cinayetlerde yeni gelişmeler yaşandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, savcılık perşembe günü yeni deliller ışığında kardeşlerin müebbet hapis cezalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, savcılık perşembe günü yeni deliller ışığında kardeşlerin müebbet hapis cezalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Kaynak

53 yaşındaki Erik Menendez ve 56 yaşındaki Lyle Menendez, şartlı tahliye şansı elde etmeleri durumunda cezaevinden çıkabilecek.

53 yaşındaki Erik Menendez ve 56 yaşındaki Lyle Menendez, şartlı tahliye şansı elde etmeleri durumunda cezaevinden çıkabilecek.

Savcılık, davadaki yeni deliller olarak kardeşlerin mahkemede yaptığı “fiziksel ve cinsel tacizin kurbanıyız” savunmasını destekleyen ve 1988 yılında yazılan yeni bir mektubu gösterdi. Ayrıca, 1980'lerin Porto Rikolu erkek grubu Menudo'nun o zamanlar reşit olmayan bir üyesinin, plak şirketi RCA'da yönetici olarak çalışan baba Jose Menendez'in evine yaptığı ziyaret sırasında, Menendez’in kendisine uyuşturucu verip tecavüz ettiğini iddia etti.

Savcılık, davadaki yeni deliller olarak kardeşlerin mahkemede yaptığı “fiziksel ve cinsel tacizin kurbanıyız” savunmasını destekleyen ve 1988 yılında yazılan yeni bir mektubu gösterdi. Ayrıca, 1980'lerin Porto Rikolu erkek grubu Menudo'nun o zamanlar reşit olmayan bir üyesinin, plak şirketi RCA'da yönetici olarak çalışan baba Jose Menendez'in evine yaptığı ziyaret sırasında, Menendez’in kendisine uyuşturucu verip tecavüz ettiğini iddia etti.
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