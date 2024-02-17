Memleket Partisi İBB Adayı Belli Oldu: Memleket Partisi İstanbul Adayı Berk Hacıgüzeller Oldu
Memleket Partisi İBB Adayı Belli Oldu: Memleket Partisi İstanbul Adayı Berk Hacıgüzeller Oldu
Türkiye'nin beklediği seçim için siyasi partilerin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerin belediye başkanı adayları ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Memleket Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan adayı belli oldu. Açıklama partinin Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi.
İşte, detaylar...
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul'da katıldığı aday tanıtım toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı.
Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Berk Hacıgüzeller oldu.
Berk Hacıgüzeller Kimdir?
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