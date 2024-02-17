Memleket Partisi İBB Adayı Belli Oldu: Memleket Partisi İstanbul Adayı Berk Hacıgüzeller Oldu

Berk Hacıgüzeller, 8 Kasım 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Hacıgüzeller, daha sonra aynı üniversitede yüksek lisans yapmıştır. Yüksek lisans eğitimini 'Yönetim ve Organizasyon' dalında tamamladıktan sonra iş hayatına atılmıştır.

Berk Hacıgüzeller, kariyerine Ernst & Young Uluslararası Bağımsız Denetim şirketinde başlamıştır. Kariyer hayatı boyunca, uluslararası denetim ve yönetim prensipleri kapsamında kamu ve özel sektörde görev yapmıştır. Ayrıca farklı sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almıştır.

2012 ile 2018 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde yönetim kurulu üyesi ve icra kurulu başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Berk Hacıgüzeller, şimdilerde serbest mali müşavirlik, yatırım yönetimi ve kurumsal yönetim danışmanlığı yapmaktadır. Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçisi ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesi Hacıgüzeller, üniversitede 'Stratejik Marka Yönetimi' yüksek lisans programında 'Küreselleşme' dersi vermektedir.