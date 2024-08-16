Melodilerine Kapılacağınız 14 Eşsiz Beirut Parçası
Melodilerine Kapılacağınız 14 Eşsiz Beirut Parçası
Bu dünyada Beirut diye bir gerçek var... Dinledikçe sözlerine ve melodilerine aşık olacağınız, daha fazla dinlemek isteyeceğiniz şarkıları ile etkileyici bir Beirut turuna çıkmaya hazırsanız başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Elephant Gun
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Postcards From Italy
3. Nantes
4. Santa Fe
5. The Rip Tide
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. No No No
7. A Sunday Smile
8. Vagabond
9. Gallipoli
10. Scenic World
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın