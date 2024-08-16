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Melodilerine Kapılacağınız 14 Eşsiz Beirut Parçası

etiket Melodilerine Kapılacağınız 14 Eşsiz Beirut Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 17:15

Bu dünyada Beirut diye bir gerçek var... Dinledikçe sözlerine ve melodilerine aşık olacağınız, daha fazla dinlemek isteyeceğiniz şarkıları ile etkileyici bir Beirut turuna çıkmaya hazırsanız başlıyoruz!

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1. Elephant Gun

2. Postcards From Italy

3. Nantes

4. Santa Fe

5. The Rip Tide

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6. No No No

7. A Sunday Smile

8. Vagabond

9. Gallipoli

10. Scenic World

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11. Hadsel

12. So Many Plans

13. The Long Island Sound

14. Fyodor Dormant

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