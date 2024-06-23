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Melodilerinde Kaybolacağınız 13 Os Tincoãs Şarkısı

etiket Melodilerinde Kaybolacağınız 13 Os Tincoãs Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 11:01

Kendinizi melodilerde kaybetmeye hazır mısınız? Her şarkısını ayrı seveceğiniz en iyi Os Tincoãs şarkılarını keşfetmeye çıkalım!

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1. Chorojô

2. Deixa A Gira Girar

3. Cordeiro De Nanã

4. Lamento às Águas

5. Atabaque Chora

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6. Ajagunã

7. Canto e danço pra curar

8. Promessa ao Gantois

9. Oxossi te chama

10. Misericórdia

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11. Acará

12. Ogundê

13. Deixa a Baiana Sambar

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