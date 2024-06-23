Melodilerinde Kaybolacağınız 13 Os Tincoãs Şarkısı
Melodilerinde Kaybolacağınız 13 Os Tincoãs Şarkısı
Kendinizi melodilerde kaybetmeye hazır mısınız? Her şarkısını ayrı seveceğiniz en iyi Os Tincoãs şarkılarını keşfetmeye çıkalım!
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1. Chorojô
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2. Deixa A Gira Girar
3. Cordeiro De Nanã
4. Lamento às Águas
5. Atabaque Chora
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6. Ajagunã
7. Canto e danço pra curar
8. Promessa ao Gantois
9. Oxossi te chama
10. Misericórdia
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