Melis Sezen'in Başrolünde Olacağı Leyla Hali'ne 5 Oyuncu Birden Dahil Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
TRT Tabii'de yayınlanacak Leyla Hali dizisi için hazırlıklar sürüyor. Melis Sezen'in başrol olduğu Leyla Hali dizisinin 13 Haziran'da sete çıkması bekleniyor. Hazırlıkları süren diziye Birsen Altuntaş'ın haberine göre 5 oyuncu birden dahil oldu.Kaynak: Birsen Altuntaş
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Melis Sezen, Deha'nın final yapmasının ardından Leyla Hali dizisiyle anlaşmıştı.
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Son olarak Şakir Paşa Ailesi'nde rol alan Onur Durmaz, Leyla Hali dizisinin kadrosuna katıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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