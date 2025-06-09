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Melis Sezen'in Başrolünde Olacağı Leyla Hali'ne 5 Oyuncu Birden Dahil Oldu

Melis Sezen'in Başrolünde Olacağı Leyla Hali'ne 5 Oyuncu Birden Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.06.2025 - 15:01

TRT Tabii'de yayınlanacak Leyla Hali dizisi için hazırlıklar sürüyor. Melis Sezen'in başrol olduğu Leyla Hali dizisinin 13 Haziran'da sete çıkması bekleniyor. Hazırlıkları süren diziye Birsen Altuntaş'ın haberine göre 5 oyuncu birden dahil oldu.Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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Melis Sezen, Deha'nın final yapmasının ardından Leyla Hali dizisiyle anlaşmıştı.

Melis Sezen, Deha'nın final yapmasının ardından Leyla Hali dizisiyle anlaşmıştı.

TRT Tabii'de yayınlanacak Leyla Hali dizisinin başrolünde oynayacak Melis Sezen'e dizide halası rolünde Sanem Çelik, estoranının ilk müşterisi ve en büyük destekçilerinden Barış karakteri için de Ali Gözüşirin’le anlaşılmıştı.

Son olarak Şakir Paşa Ailesi'nde rol alan Onur Durmaz, Leyla Hali dizisinin kadrosuna katıldı.

Son olarak Şakir Paşa Ailesi'nde rol alan Onur Durmaz, Leyla Hali dizisinin kadrosuna katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye beş oyuncu birden dahil oldu. Dizide Müge Bayramoğlu Leyla’nın mahalleden arkadaşı Deniz'e, Onur Durmaz Leyla’nın ekip arkadaşı Mürsel'e, Elçin Afacan Leyla’nın yetimhaneden arkadaşı Peri'ye, Alican Aytekin Avukat Sedat'a, Abdurrahman Yunusoğlu ise Şaban'a hayat verecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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