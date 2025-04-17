Mekanın Sahibi Geldi! Krallığını İlan Eden Altın Güvenli Liman Oluşunu Bir Kez Daha Kanıtladı
Kaynak: https://www.ekonomim.com/emtia/altin-...
ABD’nin açıkladığı ek gümrük vergilerinin ardından dünyada ticaret savaşları başladı. Bu savaş özellikle ABD-Çin arasında gerçekleşirken altın da bu gerilimden nasibini aldı. 3 bin 300 dolar ons altın için önemli bir bariyer olarak görülürken altın bu rakamın da üzerine çıkarak rekor kırdı.
Ekonomim’den Evrim Küçük, güvenli liman olarak adlandırılan altının durumunu ve nasıl krallığını ilan ettiğini yazdı.
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17 Nisan Perşembe altın fiyatları.
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Mekanın sahibi geldi! Teknoloji devlerini alaşağı etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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