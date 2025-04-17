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Mekanın Sahibi Geldi! Krallığını İlan Eden Altın Güvenli Liman Oluşunu Bir Kez Daha Kanıtladı

Mekanın Sahibi Geldi! Krallığını İlan Eden Altın Güvenli Liman Oluşunu Bir Kez Daha Kanıtladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2025 - 10:38 Son Güncelleme: 17.04.2025 - 10:50

ABD’nin açıkladığı ek gümrük vergilerinin ardından dünyada ticaret savaşları başladı. Bu savaş özellikle ABD-Çin arasında gerçekleşirken altın da bu gerilimden nasibini aldı. 3 bin 300 dolar ons altın için önemli bir bariyer olarak görülürken altın bu rakamın da üzerine çıkarak rekor kırdı. 

Ekonomim’den Evrim Küçük, güvenli liman olarak adlandırılan altının durumunu ve nasıl krallığını ilan ettiğini yazdı.

Kaynak: https://www.ekonomim.com/emtia/altin-...
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17 Nisan Perşembe altın fiyatları.

17 Nisan Perşembe altın fiyatları.

Gram altın 17 Nisan Perşembe gününe 4 bin 74 TL’den başladı. Çeyrek altın 6 bin 731 TL olurken tam altın 26 bin 845 TL olarak seyredir. 

ABD-Çin arasındaki küresel ticaret savaşının ardından altın rekor kırmayı sürdürüyor. Ons altın 3 bin 300 dolar üzerine çıkarak rekor kırarken yüzde 3.52 artış gözlemlendi. Her durumda ve koşulda değerini kaybetmediği için ‘güvenli liman’ adı verilen altın yine krallığını ilan etti. 

Yılbaşından bu yana Ons Altın yüzde 26 yükseldi. Bu yükselişin önemli kısmını son bir ay oluşturuyor. Öyle ki Ons Altın son bir ayda yüzde 10 yükseliş gösterdi.

Mekanın sahibi geldi! Teknoloji devlerini alaşağı etti.

Mekanın sahibi geldi! Teknoloji devlerini alaşağı etti.

Bank of America’nın anketine göre altın oldukça popüler bir yatırım aracı oldu. Ekonomim’den Evrim Küçük’ün haberine göre ABD’nin teknoloji devleri bile altının gerisinde kaldı. Büyük teknoloji hisseleri 24 ay sonra ilk kez hacim kaybetti. Hacim kaybetmelerinin nedeni ise altının yükselişi oldu. 

Ons altının artışıyla birlikte altın destekli yatırım fonları da yükseldi. 

Dünyanın en büyük bankaları ise altının güçlenmeye devam edeceği konusunda hemfikir. 

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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