Mekanın Sahibi Geldi! Krallığını İlan Eden Altın Güvenli Liman Oluşunu Bir Kez Daha Kanıtladı

ABD’nin açıkladığı ek gümrük vergilerinin ardından dünyada ticaret savaşları başladı. Bu savaş özellikle ABD-Çin arasında gerçekleşirken altın da bu gerilimden nasibini aldı. 3 bin 300 dolar ons altın için önemli bir bariyer olarak görülürken altın bu rakamın da üzerine çıkarak rekor kırdı.

Ekonomim’den Evrim Küçük, güvenli liman olarak adlandırılan altının durumunu ve nasıl krallığını ilan ettiğini yazdı.