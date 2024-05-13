Mehmet Şimşek'in Tasarruf Tedbirlerinde Araç Kısıtlaması 2015 Yılındaki Konuşmasını Hatırlattı: "Çerez Parası"

Gazeteci Murat Ağırel, 2015 yılında Şimşek'in kamuda lüks araçlara yönelik eleştirilere verdiği yanıtı paylaştı.

Şimşek, 'Araç saltanatı diye ortalıkta bu işin istismarını yapanlar, topu topuna genel müdür ve üstünden bahsediyor. Taş çatlasa 2 bin genel müdür var. Hadi 40 müsteşar ve 100 müsteşar yardımcısı olsa abartıyorum, 26 bakan bunların hepsini toplasanız Türkiye’nin milli gelirinde, bütçesinde çerez parası değil, çerez' ifadelerini hatırlattı.