Mehmet Şimşek'in Tasarruf Tedbirlerinde Araç Kısıtlaması 2015 Yılındaki Konuşmasını Hatırlattı: "Çerez Parası"
Mehmet Şimşek'in Tasarruf Tedbirlerinde Araç Kısıtlaması 2015 Yılındaki Konuşmasını Hatırlattı: "Çerez Parası"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni açıkladı. Paketin içeriğinde dikkat çeken araç alımları ve kiralaması maddesi 2015 yılında Şimşek'in konuşmasında 'çerez parası' sözlerini hatırlattı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3 yıl süreyle kamuda yapılacak tasarruf tedbirlerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte duyurdu.
Şimşek'in duyurduğu tasarruf detayları içinde kamuda araç alım ve kiralamalara yönelik kısım dikkat çekti.
Taşıtlardan başlayan tasarruf, cari açığı da azaltmayı hedeflerken, Mehmet Şimşek'in 2015 yılındaki sözlerini de hatırlattı.
İşte Şimşek'in 2015 yılındaki konuşması.
Sosyal medyada da dikkat çeken Şimşek'in 2015 yılındaki araç masrafına yönelik sözlerine yorumlar gecikmedi.
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İşte o yorumlardan bazıları.
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Sizce 2015 yılında çerez parası sayılan taşıtlardan bugün tasarruf edilir mi?
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