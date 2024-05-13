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Mehmet Şimşek'in Tasarruf Tedbirlerinde Araç Kısıtlaması 2015 Yılındaki Konuşmasını Hatırlattı: "Çerez Parası"

Mehmet Şimşek'in Tasarruf Tedbirlerinde Araç Kısıtlaması 2015 Yılındaki Konuşmasını Hatırlattı: "Çerez Parası"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.05.2024 - 16:02

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni açıkladı. Paketin içeriğinde dikkat çeken araç alımları ve kiralaması maddesi 2015 yılında Şimşek'in konuşmasında 'çerez parası' sözlerini hatırlattı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3 yıl süreyle kamuda yapılacak tasarruf tedbirlerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3 yıl süreyle kamuda yapılacak tasarruf tedbirlerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte duyurdu.

Şimşek'in duyurduğu tasarruf detayları içinde kamuda araç alım ve kiralamalara yönelik kısım dikkat çekti.

Şimşek'in duyurduğu tasarruf detayları içinde kamuda araç alım ve kiralamalara yönelik kısım dikkat çekti.

Kamuda tasarruf adımlarında ilk aşama olan taşıtlarda, kamu filo yönetimi sistemiyle etkinlik artırılacak, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilecek. 3 yıl süreyle kamuda yeni araç satın alınmayacak ve kiralama yapılmayacak. Kanunda belirtilen makam ve kişiler haricinde yabancı menşeli araç kullanımı sonlandırılıyor bu da TOGG'un kamuda yayılımı anlamına geliyor.

Kamuda tasarrufun tüm detayları burada.

Taşıtlardan başlayan tasarruf, cari açığı da azaltmayı hedeflerken, Mehmet Şimşek'in 2015 yılındaki sözlerini de hatırlattı.

Taşıtlardan başlayan tasarruf, cari açığı da azaltmayı hedeflerken, Mehmet Şimşek'in 2015 yılındaki sözlerini de hatırlattı.

Gazeteci Murat Ağırel, 2015 yılında Şimşek'in kamuda lüks araçlara yönelik eleştirilere verdiği yanıtı paylaştı. 

Şimşek, 'Araç saltanatı diye ortalıkta bu işin istismarını yapanlar, topu topuna genel müdür ve üstünden bahsediyor. Taş çatlasa 2 bin genel müdür var. Hadi 40 müsteşar ve 100 müsteşar yardımcısı olsa abartıyorum, 26 bakan bunların hepsini toplasanız Türkiye’nin milli gelirinde, bütçesinde çerez parası değil, çerez' ifadelerini hatırlattı.

İşte Şimşek'in 2015 yılındaki konuşması.

Sosyal medyada da dikkat çeken Şimşek'in 2015 yılındaki araç masrafına yönelik sözlerine yorumlar gecikmedi.

Sosyal medyada da dikkat çeken Şimşek'in 2015 yılındaki araç masrafına yönelik sözlerine yorumlar gecikmedi.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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Sizce 2015 yılında çerez parası sayılan taşıtlardan bugün tasarruf edilir mi?

Sizce 2015 yılında çerez parası sayılan taşıtlardan bugün tasarruf edilir mi?
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