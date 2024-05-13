Kamuda Tasarrufa Uzmanlardan Yorumlar: Ne Kadar Tasarruf Edilecek?
Kamuda Tasarrufa Uzmanlardan Yorumlar: Ne Kadar Tasarruf Edilecek?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik' paketini açıkladı. Paketin detaylarına uzmanlar ne yorum yaptı?
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Yılmaz ve Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuda tasarrufa yönelik 3 yıllık bir paket açıkladı.
Sosyal medyada uzmanlar tasarruf paketinin detaylarını incelerken,
Yorumlara eleştiriler de yansıdı.
"Koyanların uymadığı kurallara kimse uymaz."
"Bilin bakalım ne yok?"
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"Asıl önemli olan vergide adalet paketi"
Paketin denetim kısmı da dikkat çekerken,
Paketin 3 yıl ile sınırlı olmasına da vurgu yapıldı.
İşte uzmanların tasarruf paketine yönelik yorumlardan bazıları.
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Siz tasarruf paketini nasıl buldunuz?
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Yorumlara bekliyoruz.
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