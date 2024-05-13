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Kamuda Tasarrufa Uzmanlardan Yorumlar: Ne Kadar Tasarruf Edilecek?

Kamuda Tasarrufa Uzmanlardan Yorumlar: Ne Kadar Tasarruf Edilecek?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.05.2024 - 11:29 Son Güncelleme: 13.05.2024 - 12:18

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik' paketini açıkladı. Paketin detaylarına uzmanlar ne yorum yaptı?

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Yılmaz ve Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuda tasarrufa yönelik 3 yıllık bir paket açıkladı.

Yılmaz ve Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuda tasarrufa yönelik 3 yıllık bir paket açıkladı.

Paketin detayları dikkat çekerken, uzmanlar da yorumladı.

Detaylar burada.

Sosyal medyada uzmanlar tasarruf paketinin detaylarını incelerken,

Sosyal medyada uzmanlar tasarruf paketinin detaylarını incelerken,
x.com

Yorumlara eleştiriler de yansıdı.

Yorumlara eleştiriler de yansıdı.
x.com

"Koyanların uymadığı kurallara kimse uymaz."

"Koyanların uymadığı kurallara kimse uymaz."
x.com

"Bilin bakalım ne yok?"

"Bilin bakalım ne yok?"
twitter.com
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"Asıl önemli olan vergide adalet paketi"

"Asıl önemli olan vergide adalet paketi"
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Paketin denetim kısmı da dikkat çekerken,

Paketin denetim kısmı da dikkat çekerken,
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Paketin 3 yıl ile sınırlı olmasına da vurgu yapıldı.

Paketin 3 yıl ile sınırlı olmasına da vurgu yapıldı.
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İşte uzmanların tasarruf paketine yönelik yorumlardan bazıları.

İşte uzmanların tasarruf paketine yönelik yorumlardan bazıları.

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Siz tasarruf paketini nasıl buldunuz?

Siz tasarruf paketini nasıl buldunuz?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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