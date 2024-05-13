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Kamuda Tasarruf Paketi Açıklanıyor: Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'ten "Tasarruf ve Verimlilik Paketi"

Kamuda Tasarruf Paketi Açıklanıyor: Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'ten "Tasarruf ve Verimlilik Paketi"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.05.2024 - 10:19 Son Güncelleme: 13.05.2024 - 10:34

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf programını açıklıyor.

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Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi toplantısı Yılmaz ve Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla açıklanıyor.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi toplantısı Yılmaz ve Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla açıklanıyor.

Yılmaz konuşmasına başlarken, deprem harcamalarının mali yüküne vurgu yaparak başladı. Depremin masrafının hesaplanana göre 104 milyar dolar olduğunu da belirtti.

Yılmaz konuşmasına başlarken, deprem harcamalarının mali yüküne vurgu yaparak başladı. Depremin masrafının hesaplanana göre 104 milyar dolar olduğunu da belirtti.

Yılmaz, kamunun tasarrufunun 'daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa' yol açacağını söylerken, OVP'nin enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının yılın ikinci yarısında görüleceğini belirtti. 

2025 itibarıyla enflasyonun yüzde 20'nin altında, 2026 yılında da tek haneli enflasyona ulaşmakta kararlı olduklarını belirtti.

Cevdet yılmaz sonrası söz alan Bakan Mehmet Şimşek, "Önceliğimiz enflasyonu tek haneye düşürmek" şeklinde başladığı konuşmasında, para politikasına da vurgu yaparak gerekenin yapıldığını belirtti.

Cevdet yılmaz sonrası söz alan Bakan Mehmet Şimşek, "Önceliğimiz enflasyonu tek haneye düşürmek" şeklinde başladığı konuşmasında, para politikasına da vurgu yaparak gerekenin yapıldığını belirtti.

Şimşek bu paketin 'ne ilk ne de son' olduğunu söylerken, 3 farkı olduğunu belirtirken, ilk farkın OVP'ye uygun olduğunu belirtirken, bir diğer farkın uygulama ve denetimin yüksek olması, son olarak da 'bütün kamuda' uygulanacağını belirtti.

Kamuda tasarrufusun ana başlıklarında taşıtlar konusunda kamuda yeni araç alım ve kiralamasının 3 yıl süreyle durduruldu.

Kamuda tasarrufusun ana başlıklarında taşıtlar konusunda kamuda yeni araç alım ve kiralamasının 3 yıl süreyle durduruldu.

Yabancı araç alımı durdurulurken, toplu taşıma olan bölgelerde de servisler kaldırılıyor.

Yabancı araç alımı durdurulurken, toplu taşıma olan bölgelerde de servisler kaldırılıyor.
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Kamuda binalara yönelik tedbirler de şu şekilde oldu:

Kamuda binalara yönelik tedbirler de şu şekilde oldu:

Emekli olan memurlar yerine kamuda personel alımı yapılacak, yönetim kurulu ücretleri de sınırlanıyor.

Emekli olan memurlar yerine kamuda personel alımı yapılacak, yönetim kurulu ücretleri de sınırlanıyor.
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