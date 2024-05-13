Kamuda Tasarruf Paketi Açıklanıyor: Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'ten "Tasarruf ve Verimlilik Paketi"
Kamuda Tasarruf Paketi Açıklanıyor: Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'ten "Tasarruf ve Verimlilik Paketi"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf programını açıklıyor.
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Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi toplantısı Yılmaz ve Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla açıklanıyor.
Yılmaz konuşmasına başlarken, deprem harcamalarının mali yüküne vurgu yaparak başladı. Depremin masrafının hesaplanana göre 104 milyar dolar olduğunu da belirtti.
Cevdet yılmaz sonrası söz alan Bakan Mehmet Şimşek, "Önceliğimiz enflasyonu tek haneye düşürmek" şeklinde başladığı konuşmasında, para politikasına da vurgu yaparak gerekenin yapıldığını belirtti.
Kamuda tasarrufusun ana başlıklarında taşıtlar konusunda kamuda yeni araç alım ve kiralamasının 3 yıl süreyle durduruldu.
Yabancı araç alımı durdurulurken, toplu taşıma olan bölgelerde de servisler kaldırılıyor.
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Kamuda binalara yönelik tedbirler de şu şekilde oldu:
Emekli olan memurlar yerine kamuda personel alımı yapılacak, yönetim kurulu ücretleri de sınırlanıyor.
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