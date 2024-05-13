Kamuda Tasarruf Paketi Açıklanıyor: Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'ten "Tasarruf ve Verimlilik Paketi"

Şimşek bu paketin 'ne ilk ne de son' olduğunu söylerken, 3 farkı olduğunu belirtirken, ilk farkın OVP'ye uygun olduğunu belirtirken, bir diğer farkın uygulama ve denetimin yüksek olması, son olarak da 'bütün kamuda' uygulanacağını belirtti.