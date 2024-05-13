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Kamuda Tasarrufun 3 Yıl Önce Aynı Genelgeyle Yayınlandığı Ortaya Çıktı

Kamuda Tasarrufun 3 Yıl Önce Aynı Genelgeyle Yayınlandığı Ortaya Çıktı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.05.2024 - 13:05

Kamuda tasarruf paketi açıklandı. Merakla beklenen paketin detayları tanıdık gelince arşivlerde aynı genelgenin olduğu görüldü.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile kameralar karşısına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile kameralar karşısına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" açıkladı.

Tasarrufun detayları burada.

Kamuda tasarrufta öne çıkanlar, yatırımlar, araç ve bina alımları olurken, işe alımların emeklilere bağlı olması, hediyeler, eğitim yerleri gibi konular oldu.

Kamuda tasarrufta öne çıkanlar, yatırımlar, araç ve bina alımları olurken, işe alımların emeklilere bağlı olması, hediyeler, eğitim yerleri gibi konular oldu.

3 yıllık bir süre için belirtilen kamuda tasarrufun detaylarına bakıldığında 30 Haziran 2021'de de aynı genelgenin yayımlandığı görüldü.

3 yıllık bir süre için belirtilen kamuda tasarrufun detaylarına bakıldığında 30 Haziran 2021'de de aynı genelgenin yayımlandığı görüldü.

30 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Tasarruf Tedbirleri" konulu genelgede benzer tedbirlerin alındığı görüldü.

30 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Tasarruf Tedbirleri" konulu genelgede benzer tedbirlerin alındığı görüldü.

Tamamını okumak isteyenler için Resmi Gazete'ye buradan ulaşabilirsiniz.

Taşınmaz edinimi konusunda 3 yıl önce aynı şekilde alım ve kiralamaların öncelikli olmayanlarının durdurulduğu görülürken,

Taşınmaz edinimi konusunda 3 yıl önce aynı şekilde alım ve kiralamaların öncelikli olmayanlarının durdurulduğu görülürken,
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Taşıt kullanımlarında o dönem henüz TOGG'un piyasaya sürülmemiş olmasıyla yerli ibaresi yer almazken, diğer önlemlerin benzer olduğu görüldü.

Taşıt kullanımlarında o dönem henüz TOGG'un piyasaya sürülmemiş olmasıyla yerli ibaresi yer almazken, diğer önlemlerin benzer olduğu görüldü.

Haberleşme giderleri de "basın ve yayın", "kırtasiye ve demirbaş" başlıkları da birlikte olmak üzere bugüne benzer önlemler oldu.

Haberleşme giderleri de "basın ve yayın", "kırtasiye ve demirbaş" başlıkları da birlikte olmak üzere bugüne benzer önlemler oldu.

Personel giderleri, personel görevlendirmeleri de bugüne benzer şekilde yine emekli, istifa ya da ölüm nedeniyle alım yapılması ya da görevlendirmelerin "gerekli" olmasına yönelik olduğu görüldü.

Personel giderleri, personel görevlendirmeleri de bugüne benzer şekilde yine emekli, istifa ya da ölüm nedeniyle alım yapılması ya da görevlendirmelerin "gerekli" olmasına yönelik olduğu görüldü.

13 Mayıs 2024 tarihinde açıklanan tasarruf tedbirleri de çok benzer olurken, Şimşek "kontrol ve denetim" mekanizmasını da vurguladı.

13 Mayıs 2024 tarihinde açıklanan tasarruf tedbirleri de çok benzer olurken, Şimşek "kontrol ve denetim" mekanizmasını da vurguladı.
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