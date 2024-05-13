Ünlü Stratejist Timothy Ash Bu Kez Baltayı Taşa Vurdu: "Emekli Maaşı" Paylaşımına Ekonomistler Tepki Gösterdi
Ünlü Stratejist Timothy Ash Bu Kez Baltayı Taşa Vurdu: "Emekli Maaşı" Paylaşımına Ekonomistler Tepki Gösterdi
Türkiye ve Rusya uzmanlığı bulunan BlueBay Varlık Yönetimi Stratejisti, ekonomist Timothy Ash, açıklanan tasarruf paketine yönelik öyle bir yorum yaptı ki tepkilerin odağında kaldı.
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Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı. Ekonomistlerin genel beklentilerini karşılamadığı görülen pakette ağırlıklı tasarrufun memurlara yüklendiği de dikkat çekti.
Türkiye ekonomisine yönelik yorumlarıyla dikkat çeken stratejist ve ekonomist Timothy Ash ise öyle bir yorum yaptı ki sosyal medyada hedefe yerleşti.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Ash'in yorumunu "IMF" olarak değerlendirirken,
Prof. Dr. Emre Alkin de "saçmalama" olarak değerlendirdi.
İşte uzmanların ve sosyal medya kullanıcılarının Timothy Ash'in,
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Açlık sınırının altında yaşayan emeklinin gelirinden tasarruf edilmesine yönelik önerisine yaptıkları yorumlar.
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Ash, tepkilerin odağında olurken,
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