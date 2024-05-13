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Ünlü Stratejist Timothy Ash Bu Kez Baltayı Taşa Vurdu: "Emekli Maaşı" Paylaşımına Ekonomistler Tepki Gösterdi

Ünlü Stratejist Timothy Ash Bu Kez Baltayı Taşa Vurdu: "Emekli Maaşı" Paylaşımına Ekonomistler Tepki Gösterdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.05.2024 - 14:41

Türkiye ve Rusya uzmanlığı bulunan BlueBay Varlık Yönetimi Stratejisti, ekonomist Timothy Ash, açıklanan tasarruf paketine yönelik öyle bir yorum yaptı ki tepkilerin odağında kaldı.

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Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı. Ekonomistlerin genel beklentilerini karşılamadığı görülen pakette ağırlıklı tasarrufun memurlara yüklendiği de dikkat çekti.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı. Ekonomistlerin genel beklentilerini karşılamadığı görülen pakette ağırlıklı tasarrufun memurlara yüklendiği de dikkat çekti.

Kamuda tasarrufun detayları burada.

Türkiye ekonomisine yönelik yorumlarıyla dikkat çeken stratejist ve ekonomist Timothy Ash ise öyle bir yorum yaptı ki sosyal medyada hedefe yerleşti.

Türkiye ekonomisine yönelik yorumlarıyla dikkat çeken stratejist ve ekonomist Timothy Ash ise öyle bir yorum yaptı ki sosyal medyada hedefe yerleşti.
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Türkiye - Şimşek 100 milyar TL harcama kesintisi yapacağını duyurdu. Yatırımda %15 kesinti ve yeni işe alımlar, araba alımları ve kamu binası inşaatlarında 3 yıllık kesinti. Ancak bunlar, kamu sektörü maaşları ve emekli maaşlarına gerçek kısıtlamalar getirilmeden enflasyonu düşürmek için yeterli mi?

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Ash'in yorumunu "IMF" olarak değerlendirirken,

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Ash'in yorumunu "IMF" olarak değerlendirirken,
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Prof. Dr. Emre Alkin de "saçmalama" olarak değerlendirdi.

Prof. Dr. Emre Alkin de "saçmalama" olarak değerlendirdi.
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İşte uzmanların ve sosyal medya kullanıcılarının Timothy Ash'in,

İşte uzmanların ve sosyal medya kullanıcılarının Timothy Ash'in,
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Açlık sınırının altında yaşayan emeklinin gelirinden tasarruf edilmesine yönelik önerisine yaptıkları yorumlar.

Açlık sınırının altında yaşayan emeklinin gelirinden tasarruf edilmesine yönelik önerisine yaptıkları yorumlar.
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Ash, tepkilerin odağında olurken,

Ash, tepkilerin odağında olurken,
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