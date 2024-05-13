Ünlü Stratejist Timothy Ash Bu Kez Baltayı Taşa Vurdu: "Emekli Maaşı" Paylaşımına Ekonomistler Tepki Gösterdi

Türkiye - Şimşek 100 milyar TL harcama kesintisi yapacağını duyurdu. Yatırımda %15 kesinti ve yeni işe alımlar, araba alımları ve kamu binası inşaatlarında 3 yıllık kesinti. Ancak bunlar, kamu sektörü maaşları ve emekli maaşlarına gerçek kısıtlamalar getirilmeden enflasyonu düşürmek için yeterli mi?