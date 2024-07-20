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Mehmet Şef'in Karısı Hakkında Açıklamasından Yusuf Güney'in Survivor Macerasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Mehmet Şef'in Karısı Hakkında Açıklamasından Yusuf Güney'in Survivor Macerasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 18:10

20 Temmuz Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Şimdilerde astral seyahat açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yusuf Güney, 2023 Survivor'a katılmıştı. Yarışmayı yarıda bırakan Güney, neden aniden ayrıldığını Eser Yenenler'le paylaştı.

Şimdilerde astral seyahat açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yusuf Güney, 2023 Survivor'a katılmıştı. Yarışmayı yarıda bırakan Güney, neden aniden ayrıldığını Eser Yenenler'le paylaştı.

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Yerli dizilerde karakterlerin odalarına astığı poster ve afişler izleyenlere ufak tefek öneriler verirken, @oykxems adlı X kullanısı, yerli dizilerdeki film afişlerini derledi.

Yerli dizilerde karakterlerin odalarına astığı poster ve afişler izleyenlere ufak tefek öneriler verirken, @oykxems adlı X kullanısı, yerli dizilerdeki film afişlerini derledi.

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MasterChef 2024'te 7. seçilen yarışmacı olan Serhat Gül, ana kadroya girmeye hak kazanmıştı. Peki, Serhat Gül kimdir, yakından tanıyalım...

MasterChef 2024'te 7. seçilen yarışmacı olan Serhat Gül, ana kadroya girmeye hak kazanmıştı. Peki, Serhat Gül kimdir, yakından tanıyalım...

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MasterChef Türkiye'nin 7 sezondur jürisi olan Mehmet Şef, yarışmanın aile yaşamına nasıl etki ettiğini Reha Tartıcı'ya anlattı.

MasterChef Türkiye'nin 7 sezondur jürisi olan Mehmet Şef, yarışmanın aile yaşamına nasıl etki ettiğini Reha Tartıcı'ya anlattı.

NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani'de Alaz karakterine hayat veren Bertan Asllani, karakteri hakkında ilk kez itiraflarda bulundu.

NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani'de Alaz karakterine hayat veren Bertan Asllani, karakteri hakkında ilk kez itiraflarda bulundu.

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