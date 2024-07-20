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Mehmet Şef, MasterChef'in Eşiyle İlişkisini Nasıl Etkilediğini Anlattı!

Mehmet Şef, MasterChef'in Eşiyle İlişkisini Nasıl Etkilediğini Anlattı!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 14:32 Son Güncelleme: 20.07.2024 - 15:01

MasterChef Türkiye'nin 7 sezondur jürisi olan Mehmet Şef, yarışmanın aile yaşamına nasıl etki ettiğini Reha Tartıcı'ya anlattı.

KAYNAK: Gerçek Gündem/ Reha Tartıcı

Kaynak: https://www.gercekgundem.com/yazarlar...
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Türkiye'nin en sevilen şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye'de 7 sezondur jüri üyeliği yapıyor.

Türkiye'nin en sevilen şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye'de 7 sezondur jüri üyeliği yapıyor.

MasterChef'in tatlı-sert jürisi Yalçınkaya uzun süredir şefliğin yanı sıra sevilen bir televizyon yüzü haline geldi.

MasterChef'in tatlı-sert jürisi Yalçınkaya uzun süredir şefliğin yanı sıra sevilen bir televizyon yüzü haline geldi.

Şef olmanın yoğunluğunun yanı sıra bir de yarışma programıyla daha da sıkı bir tempoda çalışan Yalçınkaya, MasterChef'in aile yaşamına nasıl etki ettiğini Reha Tartıcı'ya anlattı.

Şef olmanın yoğunluğunun yanı sıra bir de yarışma programıyla daha da sıkı bir tempoda çalışan Yalçınkaya, MasterChef'in aile yaşamına nasıl etki ettiğini Reha Tartıcı'ya anlattı.

Yoğun temposu yüzünden ailesine vakit ayıramadığını anlatan Mehmet Şef, eşiyle yemeklerini bile restoranında yediğini şu sözlerle anlattı:

Yoğun temposu yüzünden ailesine vakit ayıramadığını anlatan Mehmet Şef, eşiyle yemeklerini bile restoranında yediğini şu sözlerle anlattı:

"Biz restoranda da televizyonda da uzun saatler çalışıyoruz. Haftanın beş günü çekim yapıyoruz. Doğal olarak aileme vakit ayıramıyorum."

"Biz restoranda da televizyonda da uzun saatler çalışıyoruz. Haftanın beş günü çekim yapıyoruz. Doğal olarak aileme vakit ayıramıyorum."
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"Eşimi ancak restorana yemeğe çağırıyorum. Ya da hafta sonu Bodrum’daki restorana gidiyorsam onu da götürüyorum. Çocuklar da orada oluyor. Ancak böyle ortak noktalarda görüşüyoruz. Evi neredeyse otel gibi kullandığımı söyleyebilirim."

"Eşimi ancak restorana yemeğe çağırıyorum. Ya da hafta sonu Bodrum’daki restorana gidiyorsam onu da götürüyorum. Çocuklar da orada oluyor. Ancak böyle ortak noktalarda görüşüyoruz. Evi neredeyse otel gibi kullandığımı söyleyebilirim."

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