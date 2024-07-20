Mehmet Şef, MasterChef'in Eşiyle İlişkisini Nasıl Etkilediğini Anlattı!
Mehmet Şef, MasterChef'in Eşiyle İlişkisini Nasıl Etkilediğini Anlattı!
Kaynak: https://www.gercekgundem.com/yazarlar...
MasterChef Türkiye'nin 7 sezondur jürisi olan Mehmet Şef, yarışmanın aile yaşamına nasıl etki ettiğini Reha Tartıcı'ya anlattı.
KAYNAK: Gerçek Gündem/ Reha Tartıcı
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Türkiye'nin en sevilen şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye'de 7 sezondur jüri üyeliği yapıyor.
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MasterChef'in tatlı-sert jürisi Yalçınkaya uzun süredir şefliğin yanı sıra sevilen bir televizyon yüzü haline geldi.
Şef olmanın yoğunluğunun yanı sıra bir de yarışma programıyla daha da sıkı bir tempoda çalışan Yalçınkaya, MasterChef'in aile yaşamına nasıl etki ettiğini Reha Tartıcı'ya anlattı.
Yoğun temposu yüzünden ailesine vakit ayıramadığını anlatan Mehmet Şef, eşiyle yemeklerini bile restoranında yediğini şu sözlerle anlattı:
"Biz restoranda da televizyonda da uzun saatler çalışıyoruz. Haftanın beş günü çekim yapıyoruz. Doğal olarak aileme vakit ayıramıyorum."
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"Eşimi ancak restorana yemeğe çağırıyorum. Ya da hafta sonu Bodrum’daki restorana gidiyorsam onu da götürüyorum. Çocuklar da orada oluyor. Ancak böyle ortak noktalarda görüşüyoruz. Evi neredeyse otel gibi kullandığımı söyleyebilirim."
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