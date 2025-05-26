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Mehmet Şef'in Kahvaltı Fiyatından Hande Erçel ve Burak Arduç Yeni Partnerliğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Mehmet Şef'in Kahvaltı Fiyatından Hande Erçel ve Burak Arduç Yeni Partnerliğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.05.2025 - 00:34

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

26 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Hande Erçel ve Barış Arduç 3. kez rol arkadaşı oluyor.

1. Hande Erçel ve Barış Arduç 3. kez rol arkadaşı oluyor.

Rüzgara Bırak ve Aşkı Hatırla yapımlarının ardından yeniden bir araya gelmeleri beklenen Hande Erçel ve Barış Arduç'tan sevindiren haber geldi. İkili ATV'de buluşuyor.

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2. Leyla dizisinde Civan ölüyor, kadro değişiyor.

2. Leyla dizisinde Civan ölüyor, kadro değişiyor.

Civan'ın ölümüyle zaman atlaması yaşanacak dizide kadro da değişecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye 7 yeni oyuncu dahil olacak.

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3. Survivor İsmail Balaban, eleme düellosuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

3. Survivor İsmail Balaban, eleme düellosuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Düelloda Meryem'le sorun yaşayan İsmail, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Meryem, İsmail'e el hareketi yapmış ve veda etmemişti.

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4. Leyla dizisinde Civan'ın ölmesi ve hikayenin değişmesinin aynı bölüm olması tepki çekti.

4. Leyla dizisinde Civan'ın ölmesi ve hikayenin değişmesinin aynı bölüm olması tepki çekti.

Civan'ın ölerek diziden ayrılacağı bölümde zaman atlamasının yaşanacağını öğrenen izleyici öfkelendi. Daha bölüm yayınlanmadan tepki gösterildi.

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5. Pınar Deniz, Yargı'nın finalini unutmadı.

5. Pınar Deniz, Yargı'nın finalini unutmadı.

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı bir yıl önce ekranlara veda etmişti. Güzel yıldız Instagram hesabından diziyle ilgili 3 paylaşım yaptı.

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6. Mehmet Şef'in restoranındaki kahvaltı fiyatı gündem oldu.

6. Mehmet Şef'in restoranındaki kahvaltı fiyatı gündem oldu.

Daha önce restoranından fiyatların paylaşıldığı Mehmet Şef'in bu kez de kahvaltı fiyatı gündem oldu. Bir Instagram hesabı serpme kahvaltıya dair detayları ve fiyatını paylaştı.

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7. İşte Benim Stilim'e gelen Şevval Şahin'in ablasına övgüleri bir kez daha torpil iddialarını gündeme getirdi.

7. İşte Benim Stilim'e gelen Şevval Şahin'in ablasına övgüleri bir kez daha torpil iddialarını gündeme getirdi.

Şevval Şahin, ablasının kendi dolabından giyinmesiyle ilgili açıklama yaptı. Şahin, 'Styling ile çalışmıyorsam bunda sorun yok' dedi.

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8. Ahsen Eroğlu samimi açıklamalarda bulundu.

8. Ahsen Eroğlu samimi açıklamalarda bulundu.

Deha'dan ayrılığı gündem olan ünlü oyuncu Konuk Koltuğu adlı YouTube kanalına konuk oldu. Ahsen Eroğlu, en çok eğlendiği dizi setini açıkladı.

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9. Ünlü sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti.

9. Ünlü sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti.

Kanserle mücadelesini kaybeden ünlü sanatçıdan geriye eserleri kaldı. İlhan Şeşen'in rol aldığı dizi ve filmleri sizler için derledik.

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10. Müge Anlı'da bir tutuklama gerçekleşti.

10. Müge Anlı'da bir tutuklama gerçekleşti.

Eşi cinayeti itiraf eden Fatma, oğlunu öldüren eşini çok sevdiğini haykırmıştı. Anne Fatma da 'kasten adam öldürme' suçlamasından tutuklandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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