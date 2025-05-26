Mehmet Şef'in Kahvaltı Fiyatından Hande Erçel ve Burak Arduç Yeni Partnerliğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
26 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Hande Erçel ve Barış Arduç 3. kez rol arkadaşı oluyor.
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2. Leyla dizisinde Civan ölüyor, kadro değişiyor.
3. Survivor İsmail Balaban, eleme düellosuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
4. Leyla dizisinde Civan'ın ölmesi ve hikayenin değişmesinin aynı bölüm olması tepki çekti.
5. Pınar Deniz, Yargı'nın finalini unutmadı.
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6. Mehmet Şef'in restoranındaki kahvaltı fiyatı gündem oldu.
7. İşte Benim Stilim'e gelen Şevval Şahin'in ablasına övgüleri bir kez daha torpil iddialarını gündeme getirdi.
8. Ahsen Eroğlu samimi açıklamalarda bulundu.
9. Ünlü sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti.
10. Müge Anlı'da bir tutuklama gerçekleşti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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