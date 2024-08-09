Mehmet İlhami Günbegi Kimdir? Yeni Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi Ne İş Yapıyor?
Mehmet İlhami Günbegi Kimdir? Yeni Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi Ne İş Yapıyor?
AK Parti Teşkilat Başkanlıklarında değişikliğe gitti. Rize, Mardin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa il başkanlıklarına yeni isimler atandı. Şanlıurfa il başkanlığına atanan Mehmet İlhami Günbegi ise vatandaşlar tarafından yakın takibe alındı. Pek çok kişi yeni il başkanının kim olduğunu merak etti. Peki, Mehmet İlhami Günbegi kimdir?
İşte, detaylar...
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AK Parti Teşkilat Başkanlığı Rize, Mardin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da il başkanlarını değiştirdi. Mehmet İlhami Günbegi, dikkat çeken isimler arasında yer aldı.
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Mehmet İlhami Günbegi Kimdir?
Mehmet İlhami Günbegi'nin Mesleği: Ne İş Yapıyor?
İşte, Mehmet İlhami Günbegi tarafından yapılan o paylaşım: 'şahsıma emanet ettikleri bu onurlu ve kutlu görev için şükranlarımı sunuyorum"
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