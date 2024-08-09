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Mehmet İlhami Günbegi Kimdir? Yeni Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi Ne İş Yapıyor?

Mehmet İlhami Günbegi Kimdir? Yeni Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi Ne İş Yapıyor?

Şanlıurfa AK Parti
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 09:04

AK Parti Teşkilat Başkanlıklarında değişikliğe gitti. Rize, Mardin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa il başkanlıklarına yeni isimler atandı. Şanlıurfa il başkanlığına atanan Mehmet İlhami Günbegi ise vatandaşlar tarafından yakın takibe alındı. Pek çok kişi yeni il başkanının kim olduğunu merak etti. Peki, Mehmet İlhami Günbegi kimdir? 

İşte, detaylar...

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AK Parti Teşkilat Başkanlığı Rize, Mardin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da il başkanlarını değiştirdi. Mehmet İlhami Günbegi, dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı Rize, Mardin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da il başkanlarını değiştirdi. Mehmet İlhami Günbegi, dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Rize Yılmaz Katmer, Mardin Mehmet Uncu ve Kahramanmaraş Burak Gül, Şanlıurfa Mehmet İlhami Günbegi'ne emanet edildi.

Mehmet İlhami Günbegi Kimdir?

Mehmet İlhami Günbegi Kimdir?

Mehmet İlhami Günbegi, 1973 yılında dünyaya geldi. Ekonomi alanında eğitim alan Günbegi, yüksek lisansını da bu alanda yaptı. Yıllardır siyaset sahnesinde yer alan Günbegi, Şanlıurfa il başkanlığı görevine atandı.

Mehmet İlhami Günbegi'nin Mesleği: Ne İş Yapıyor?

Mehmet İlhami Günbegi'nin Mesleği: Ne İş Yapıyor?

AK Parti Şanlıurfa il başkanlığı görevine atanan Mehmet İlhami Günbegi, ekonomist kimliği ile tanınır. Günbegi, 2023 seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı olarak listelerde yerini almıştı. 

Ali İhsan Delioğlu’nun görevden affı istemesinin ardından, üç aydır il başkanlığı görevini vekaleten Ali Acar yürütüyordu. Genel merkezde yapılan görüşmelerin ardından 4 isim arasından Mehmet İlhami Günbegi, Cumhurbaşkanı tarafından göreve getirildi. 

Günbegi, atamasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

İşte, Mehmet İlhami Günbegi tarafından yapılan o paylaşım: 'şahsıma emanet ettikleri bu onurlu ve kutlu görev için şükranlarımı sunuyorum"

İşte, Mehmet İlhami Günbegi tarafından yapılan o paylaşım: 'şahsıma emanet ettikleri bu onurlu ve kutlu görev için şükranlarımı sunuyorum"
twitter.com
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