Mehmet İlhami Günbegi Kimdir? Yeni Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi Ne İş Yapıyor?

AK Parti Teşkilat Başkanlıklarında değişikliğe gitti. Rize, Mardin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa il başkanlıklarına yeni isimler atandı. Şanlıurfa il başkanlığına atanan Mehmet İlhami Günbegi ise vatandaşlar tarafından yakın takibe alındı. Pek çok kişi yeni il başkanının kim olduğunu merak etti. Peki, Mehmet İlhami Günbegi kimdir?

İşte, detaylar...