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Mehmet Ali Alabora'nın İstanbul Temalı Meyhane Projesi İkiye Böldü

Mehmet Ali Alabora'nın İstanbul Temalı Meyhane Projesi İkiye Böldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.11.2024 - 14:59

DW'nin haberine göre uzun süredir yurt dışında bulunan aktör Mehmet Ali Alabora ve yazar Tan Morgül bir girişime imza attı. Berlin'de bir Türkiye ortamı sunmayı amaçlayan projenin ismi İstanbul Elsewhere. Meyhane temasının kullanıldığı proje ise Twitter'da beklediğimizden fazla konuşuldu tartışıldı.

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Mehmet Ali Alabora Berlin'de bir girişimde bulundu.

Mehmet Ali Alabora Berlin'de bir girişimde bulundu.

Projenin detaylarını DW aktardı;

Her olayda olduğu gibi burada da bir tartışmadır başladı.

Her olayda olduğu gibi burada da bir tartışmadır başladı.
twitter.com

Bunun yapay olduğunu savunanlar...

Bunun yapay olduğunu savunanlar...
twitter.com

Gereksiz eleştiriliyor diyenler...

Gereksiz eleştiriliyor diyenler...
twitter.com
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Hızlı değişen konjonktür

Hızlı değişen konjonktür
twitter.com

Farklı yorumlar geldi.

Farklı yorumlar geldi.
twitter.com

Deneyim de son yılların önemli anahtar kelimesi.

Deneyim de son yılların önemli anahtar kelimesi.
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