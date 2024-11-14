Mehmet Ali Alabora'nın İstanbul Temalı Meyhane Projesi İkiye Böldü

DW'nin haberine göre uzun süredir yurt dışında bulunan aktör Mehmet Ali Alabora ve yazar Tan Morgül bir girişime imza attı. Berlin'de bir Türkiye ortamı sunmayı amaçlayan projenin ismi İstanbul Elsewhere. Meyhane temasının kullanıldığı proje ise Twitter'da beklediğimizden fazla konuşuldu tartışıldı.