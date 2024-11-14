Mehmet Ali Alabora'nın İstanbul Temalı Meyhane Projesi İkiye Böldü
Mehmet Ali Alabora'nın İstanbul Temalı Meyhane Projesi İkiye Böldü
DW'nin haberine göre uzun süredir yurt dışında bulunan aktör Mehmet Ali Alabora ve yazar Tan Morgül bir girişime imza attı. Berlin'de bir Türkiye ortamı sunmayı amaçlayan projenin ismi İstanbul Elsewhere. Meyhane temasının kullanıldığı proje ise Twitter'da beklediğimizden fazla konuşuldu tartışıldı.
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Mehmet Ali Alabora Berlin'de bir girişimde bulundu.
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Projenin detaylarını DW aktardı;
Her olayda olduğu gibi burada da bir tartışmadır başladı.
Bunun yapay olduğunu savunanlar...
Gereksiz eleştiriliyor diyenler...
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Hızlı değişen konjonktür
Farklı yorumlar geldi.
Deneyim de son yılların önemli anahtar kelimesi.
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