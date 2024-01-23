Mehmet Ağar’dan Hafize Gaye Erkan Açıklaması: “Akraba Değiliz, Olsaydık Gurur Duyardık”
Mehmet Ağar’dan Hafize Gaye Erkan Açıklaması: “Akraba Değiliz, Olsaydık Gurur Duyardık”
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ailesinin bankada işleyişe karıştığı iddiasıyla gündemde. Özellikle Başkan Erkan’ın babasının banka çalışanlarına mobing uyguladığı konuşuluyordu. Gazeteci Erk Acarer’in, Erkan ailesinin Mehmet Ağar ile akraba olduğu iddiasına ise Ağar’dan yalanlama geldi.
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan, bankada resmi bir görevi olmamasına rağmen ‘gölge başkan’ gibi davrandığı, personellere mobing uyguladığı iddia ediliyordu.
Hatta haksız şekilde işten çıkarıldığı için Cimer’e şikayet dilekçesi yazan Büşra Bozkurt isimli eski TCMB çalışanı, baba Erol Erkan’ın bir personele tokat attığını iddia etmişti.
Gazeteci Erk Acarer, dün akşam sosyal medya hesabından Elazığlı olan Erkan ailesinin, Mehmet Ağar ile akraba olduğunu ortaya atmıştı.
Patronlar Dünyası’na konuşan Ağar, iddiayı yalanlayarak “Kendileri ile hemşerilik bağı (Elazığ) dışında herhangi bir bağımız yok. Eğer böyle bir akrabalık bağımız da olsaydı, gurur duyardık. Maalesef sosyal medyada hangi yalanlara nasıl cevap vereceğimizi bilemez hale geldik" dedi.
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