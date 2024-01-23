Mehmet Ağar’dan Hafize Gaye Erkan Açıklaması: “Akraba Değiliz, Olsaydık Gurur Duyardık”

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ailesinin bankada işleyişe karıştığı iddiasıyla gündemde. Özellikle Başkan Erkan’ın babasının banka çalışanlarına mobing uyguladığı konuşuluyordu. Gazeteci Erk Acarer’in, Erkan ailesinin Mehmet Ağar ile akraba olduğu iddiasına ise Ağar’dan yalanlama geldi.