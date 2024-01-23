Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Mehmet Ağar’dan Hafize Gaye Erkan Açıklaması: “Akraba Değiliz, Olsaydık Gurur Duyardık”

Mehmet Ağar’dan Hafize Gaye Erkan Açıklaması: “Akraba Değiliz, Olsaydık Gurur Duyardık”

Hafize Gaye Erkan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.01.2024 - 15:16

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ailesinin bankada işleyişe karıştığı iddiasıyla gündemde. Özellikle Başkan Erkan’ın babasının banka çalışanlarına mobing uyguladığı konuşuluyordu. Gazeteci Erk Acarer’in, Erkan ailesinin Mehmet Ağar ile akraba olduğu iddiasına ise Ağar’dan yalanlama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan, bankada resmi bir görevi olmamasına rağmen ‘gölge başkan’ gibi davrandığı, personellere mobing uyguladığı iddia ediliyordu.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan, bankada resmi bir görevi olmamasına rağmen ‘gölge başkan’ gibi davrandığı, personellere mobing uyguladığı iddia ediliyordu.

Hatta haksız şekilde işten çıkarıldığı için Cimer’e şikayet dilekçesi yazan Büşra Bozkurt isimli eski TCMB çalışanı, baba Erol Erkan’ın bir personele tokat attığını iddia etmişti.

Hatta haksız şekilde işten çıkarıldığı için Cimer’e şikayet dilekçesi yazan Büşra Bozkurt isimli eski TCMB çalışanı, baba Erol Erkan’ın bir personele tokat attığını iddia etmişti.

Detaylar 👇

Gazeteci Erk Acarer, dün akşam sosyal medya hesabından Elazığlı olan Erkan ailesinin, Mehmet Ağar ile akraba olduğunu ortaya atmıştı.

Patronlar Dünyası’na konuşan Ağar, iddiayı yalanlayarak “Kendileri ile hemşerilik bağı (Elazığ) dışında herhangi bir bağımız yok. Eğer böyle bir akrabalık bağımız da olsaydı, gurur duyardık. Maalesef sosyal medyada hangi yalanlara nasıl cevap vereceğimizi bilemez hale geldik" dedi.

Patronlar Dünyası’na konuşan Ağar, iddiayı yalanlayarak “Kendileri ile hemşerilik bağı (Elazığ) dışında herhangi bir bağımız yok. Eğer böyle bir akrabalık bağımız da olsaydı, gurur duyardık. Maalesef sosyal medyada hangi yalanlara nasıl cevap vereceğimizi bilemez hale geldik" dedi.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın