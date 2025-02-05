Meğer Volkanikmiş: Toros Dağları'nın Adı 9 Bin Yıl Önce Yaşanan Bir Olaydan Sonra Konmuş!
Meğer Volkanikmiş: Toros Dağları'nın Adı 9 Bin Yıl Önce Yaşanan Bir Olaydan Sonra Konmuş!
Ege Denizi'nde üst üste yaşanan depremler tedirginlik yarattı. Fay hareketlerinin yanardağı etkileme ihtimali de akıllara gelince Yunan Adaları boşaltılmaya başlandı. Uzmanlar ise depremlerin su altı fay hatlarından kaynaklandığını, volkanik patlama konusunda endişeye gerek olmadığını belirtti.
Depremlerin etkisi ülkemizin Batı kıyılarında da hissedilirken akıllara ülkemizdeki aktif volkanlar geldi.
Peki ülkemizin sıradağları olan Toros Dağları'nın isminin aslında bir volkanizmadan geldiğini biliyor muydunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ege Denizi'nde etkili olan 'deprem fırtınası' ülkemizde de paniğe yol açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Santorini'de bulunan yanardağ, en son 1950 yılında patlamıştı.
Ülkemizde ise 'aktif' olarak kabul edilen 10 yanardağ bulunuyor. Bir yanardağın aktif olarak kabul edilmesi için son 10 bin yılda püskürmüş olması gerekiyor.
Türkiye'de bulunan aktif volkanlardan birisi de Hasan Dağı. Aksaray ve Niğde arasında yer alan Hasan Dağı, Toros Sıradağları'nın bir parçası.
Günümüzden 9 bin yıl önce Hasan Dağı'nın püskürmesini gören yerliler, dağın püskürmesini bir boğaya benzetmişler ve "to" kelimesini kullanmışlar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın