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Meğer Volkanikmiş: Toros Dağları'nın Adı 9 Bin Yıl Önce Yaşanan Bir Olaydan Sonra Konmuş!

Meğer Volkanikmiş: Toros Dağları'nın Adı 9 Bin Yıl Önce Yaşanan Bir Olaydan Sonra Konmuş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 15:35

Ege Denizi'nde üst üste yaşanan depremler tedirginlik yarattı. Fay hareketlerinin yanardağı etkileme ihtimali de akıllara gelince Yunan Adaları boşaltılmaya başlandı. Uzmanlar ise depremlerin su altı fay hatlarından kaynaklandığını, volkanik patlama konusunda endişeye gerek olmadığını belirtti.

Depremlerin etkisi ülkemizin Batı kıyılarında da hissedilirken akıllara ülkemizdeki aktif volkanlar geldi. 

Peki ülkemizin sıradağları olan Toros Dağları'nın isminin aslında bir volkanizmadan geldiğini biliyor muydunuz?

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Ege Denizi'nde etkili olan 'deprem fırtınası' ülkemizde de paniğe yol açtı.

Ege Denizi'nde etkili olan 'deprem fırtınası' ülkemizde de paniğe yol açtı.

Ege Denizi'ne kıyısı olan Yunanistan'ın depremler için önlem aldığı görüldü. Büyüklüğü 5'i bulan depremlerin ardından bazı adalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşların aklına ise Santorini'nde yer alan yanardağ geldi.

Santorini'de bulunan yanardağ, en son 1950 yılında patlamıştı.

Santorini'de bulunan yanardağ, en son 1950 yılında patlamıştı.

1956 yılında ise Yunanistan'da bir deprem meydana gelmişti. Bu deprem, volkanik kaynaklı değildi ve volkan patlaması herhangi bir depremi tetiklememişti. 

Uzmanlar şimdiki depremlerin de volkanik bir patlama doğurmayacağının altını çiziyor.

Detaylara burada yer vermiştik;

Ülkemizde ise 'aktif' olarak kabul edilen 10 yanardağ bulunuyor. Bir yanardağın aktif olarak kabul edilmesi için son 10 bin yılda püskürmüş olması gerekiyor.

Ülkemizde ise 'aktif' olarak kabul edilen 10 yanardağ bulunuyor. Bir yanardağın aktif olarak kabul edilmesi için son 10 bin yılda püskürmüş olması gerekiyor.

Uzmanlar 10 bin yılın aslında Dünya için uzun bir süre olmadığını belirtiyor. 'Aktif' olarak nitelendirilen bu volkanların gelecekte de püskürtebileceği düşünülüyor.

Uzmanların görüşleri için;

Türkiye'de bulunan aktif volkanlardan birisi de Hasan Dağı. Aksaray ve Niğde arasında yer alan Hasan Dağı, Toros Sıradağları'nın bir parçası.

Türkiye'de bulunan aktif volkanlardan birisi de Hasan Dağı. Aksaray ve Niğde arasında yer alan Hasan Dağı, Toros Sıradağları'nın bir parçası.

TRT Haber'e konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Hasan Dağı'nın tarihsel dönemde aktif olduğunu aktarıyor. 

Hatta Toros Dağları'nın adı, Hasan Dağı'nın püskürmesinden geliyormuş!

Günümüzden 9 bin yıl önce Hasan Dağı'nın püskürmesini gören yerliler, dağın püskürmesini bir boğaya benzetmişler ve "to" kelimesini kullanmışlar.

Günümüzden 9 bin yıl önce Hasan Dağı'nın püskürmesini gören yerliler, dağın püskürmesini bir boğaya benzetmişler ve "to" kelimesini kullanmışlar.

Boğa anlamına gelen “to” kelimesi, Çatalhöyük'te yaşayan insanlar tarafından bu dağlara verilmiş. 

Bugün hala kullandığımız 'Toros' kelimesi de meğer buradan geliyormuş!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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