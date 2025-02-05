Bir Öğüne ‘Yıllar Öncesinin Yarım Milyarı’nın Ödendiğini Hatırlatan Kullanıcıya Hayatı Sorgulatacak Yanıtlar
Bir Öğüne ‘Yıllar Öncesinin Yarım Milyarı’nın Ödendiğini Hatırlatan Kullanıcıya Hayatı Sorgulatacak Yanıtlar
Kafamızı nereye çevirsek pahalılıkla karşılaşıyoruz. İçtiğimiz su, aç karnımızı bastırsın diye ayak üstü yemek için aldığımız simit bile cep yakmaya başladı. Dışarıda sağlıklı ve doyurucu bir yiyecek bulmak ise çölde su bulmaya çalışmaya benzemeye başladı. Sağlıklı ve doyurucu bir yemek istiyorsanız ya en az 500 TL’yi gözden çıkaracaksınız ya da sağlıksız yiyeceklere başvuracaksınız. O yiyeceklerin de ucuz olduğunu söyleyemeyiz tabi.
X’te ‘@hazalentas’ isimli kullanıcı artık bir öğünün yıllar öncesinin yarım milyarı olduğunu hatırlattı. Kullanıcılardan ise hayatı sorgulatacak yorumlar geldi.
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Hayat pahalılığı aldı başını gitti. İçtiğimiz suyu, sokakta yediğimiz simiti bile almadan önce iki kez düşünmeye başladık. Nedeni ise cep yakan fiyatlar.
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Su, simit bile pahalılaşırken dışarıda bir öğün yemek neredeyse serveti bulacak. Eğer sağlıklı ve doyurucu gıda tüketmek istiyorsanız en az 500 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Fast food olarak adlandırdığımız sağlıksız yiyeceklerin de ucuz olduğunu söylemek imkansız.
X’te ‘@hazalentas’ isimli kullanıcı, haklı bir isyanını dile getirdi 👇
Diğer kullanıcılardan da hak vereceğimiz isyanlar geldi 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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