Bir Öğüne ‘Yıllar Öncesinin Yarım Milyarı’nın Ödendiğini Hatırlatan Kullanıcıya Hayatı Sorgulatacak Yanıtlar

Kafamızı nereye çevirsek pahalılıkla karşılaşıyoruz. İçtiğimiz su, aç karnımızı bastırsın diye ayak üstü yemek için aldığımız simit bile cep yakmaya başladı. Dışarıda sağlıklı ve doyurucu bir yiyecek bulmak ise çölde su bulmaya çalışmaya benzemeye başladı. Sağlıklı ve doyurucu bir yemek istiyorsanız ya en az 500 TL’yi gözden çıkaracaksınız ya da sağlıksız yiyeceklere başvuracaksınız. O yiyeceklerin de ucuz olduğunu söyleyemeyiz tabi.

X’te ‘@hazalentas’ isimli kullanıcı artık bir öğünün yıllar öncesinin yarım milyarı olduğunu hatırlattı. Kullanıcılardan ise hayatı sorgulatacak yorumlar geldi.