122 Yaşında Olduğu İddia Edilen Dünyanın En Yaşlı Kadını Vefat Etti: Neler Görmüş Neler!
122 Yaşında Olduğu İddia Edilen Dünyanın En Yaşlı Kadını Vefat Etti: Neler Görmüş Neler!
Dünyanın en yaşlı kadını olduğu iddia edilen Lin Shemu 122 yaşında hayatını kaybetti. Çin'in Fujian eyaletinde yaşayan kadının doğum tarihi 18 Haziran 1902 olarak kayıtlara geçmişti. Fakat 7 çocuk annesi kadının yakınları, Guinnes Rekorlar Kitabı'na hiç başvurmadılar.
Peki dünyanın en yaşlı kadını, ömründe nelere tanık oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
122 yaşında olduğu iddia edilen ve bu iddialarla dünyanın en yaşlı kadını ünvanını kazanan Lin Shemu, hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lin Shemu'nun doğum tarihi resmi kayıtlara göre 18 Haziran 1902.
Her ne kadar kimliğinde 1902 tarihi yazsa da Lin Shemu'nun yakınları Guinnes Rekorlar Kitabı'na başvurmadığı için bu iddialar netlik kazanmadı.
Peki dünyanın en yaşlı kadını, hayatında nelere mi tanık oldu? 1914'te başlayan Birinci Sünya Savaşı'na ve İkinci Dünya Savaşı'na.
Lin dünyaya geldiğinde ABD Başkanı Theodore Roosevelt'di. O zamanlar ABD'nin 26. başkanı koltuktaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadece siyasi gelişmelere değil, Lin hayatı boyunca dünyanın en önemli olaylarına da tanık oldu. Mesela Titanik battığında Lin, 10 yaşlarındaydı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın