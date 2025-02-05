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122 Yaşında Olduğu İddia Edilen Dünyanın En Yaşlı Kadını Vefat Etti: Neler Görmüş Neler!

122 Yaşında Olduğu İddia Edilen Dünyanın En Yaşlı Kadını Vefat Etti: Neler Görmüş Neler!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 09:53

Dünyanın en yaşlı kadını olduğu iddia edilen Lin Shemu 122 yaşında hayatını kaybetti. Çin'in Fujian eyaletinde yaşayan kadının doğum tarihi 18 Haziran 1902 olarak kayıtlara geçmişti. Fakat 7 çocuk annesi kadının yakınları, Guinnes Rekorlar Kitabı'na hiç başvurmadılar. 

Peki dünyanın en yaşlı kadını, ömründe nelere tanık oldu?

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122 yaşında olduğu iddia edilen ve bu iddialarla dünyanın en yaşlı kadını ünvanını kazanan Lin Shemu, hayatını kaybetti.

122 yaşında olduğu iddia edilen ve bu iddialarla dünyanın en yaşlı kadını ünvanını kazanan Lin Shemu, hayatını kaybetti.

Çin'in Fujian eyaletinde yaşayan kadının 1 Ocak günü uykusunda huzurlu bir şekilde hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıca Lin Shemu, düşme sonucu görme yetisini kaybetmesi hariç hayatı boyunca ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaşmamamıştı. 

Öyle ki yaşlı kadın, kendi kendine bakabilecek bir durumdaydı.

Lin Shemu'nun doğum tarihi resmi kayıtlara göre 18 Haziran 1902.

Lin Shemu'nun doğum tarihi resmi kayıtlara göre 18 Haziran 1902.

Resmi kayıtlar doğruysa, Lin Shemu tam 122 yıl 197 gün yaşayarak dünyanın en çok yaşayan kadını ünvanını kazandı. Bu sürede 7 çocuk dünyaya getirdi, Çin'in farklı bölgelerinde yaşamını sürdürdü.

Her ne kadar kimliğinde 1902 tarihi yazsa da Lin Shemu'nun yakınları Guinnes Rekorlar Kitabı'na başvurmadığı için bu iddialar netlik kazanmadı.

Her ne kadar kimliğinde 1902 tarihi yazsa da Lin Shemu'nun yakınları Guinnes Rekorlar Kitabı'na başvurmadığı için bu iddialar netlik kazanmadı.

Lin'in doğum tarihi doğruysa Lin, şimdiye kadar yaşamış en yaşlı kişi olarak kabul edilen Jeanne Calment'ten 33 gün daha uzun yaşamış olacak!

Peki dünyanın en yaşlı kadını, hayatında nelere mi tanık oldu? 1914'te başlayan Birinci Sünya Savaşı'na ve İkinci Dünya Savaşı'na.

Peki dünyanın en yaşlı kadını, hayatında nelere mi tanık oldu? 1914'te başlayan Birinci Sünya Savaşı'na ve İkinci Dünya Savaşı'na.

Dünya savaşları başta olmak üzere Lin, dünyanın en önemli gelişmelerine tanık oldu. Türkiye'de yaşasaydı ülkesinin kurulmasına da tanıklık edecekti!

Lin dünyaya geldiğinde ABD Başkanı Theodore Roosevelt'di. O zamanlar ABD'nin 26. başkanı koltuktaydı.

Lin dünyaya geldiğinde ABD Başkanı Theodore Roosevelt'di. O zamanlar ABD'nin 26. başkanı koltuktaydı.

Lin'in vefat ettiği yıl olan 2025'te ise ABD'nin 47 başkanı olan Donald Trump koltukta yer alıyor.

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Sadece siyasi gelişmelere değil, Lin hayatı boyunca dünyanın en önemli olaylarına da tanık oldu. Mesela Titanik battığında Lin, 10 yaşlarındaydı.

Sadece siyasi gelişmelere değil, Lin hayatı boyunca dünyanın en önemli olaylarına da tanık oldu. Mesela Titanik battığında Lin, 10 yaşlarındaydı.

Lin, çocuklarına her zaman “Hayatta üstesinden gelinemeyecek hiçbir engel yoktur.' derdi. Kendisi de bunun en büyük örneği oldu!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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