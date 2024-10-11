Meditasyonu Farklı Bir Noktaya Taşıyan Coulou ve Eşsiz 14 Parçası

Sizi rahatlatacak, meditasyon yapmanızı sağlayacak, arkada çalacak bir şeyler arıyorsanız sizi eşsiz biriyle tanıştıralım: Caolou! Her bir parçası o kadar güzel ki dinlerken adeta mest oluyorsunuz. Rahat bir oturuşa geçtiyseniz meditasyon dolu müziklerle dolu bir yolculuğa başlıyoruz!