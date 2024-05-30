Mayıs Ayının İncisi Sebzelerle Hazırlayabileceğiniz 10 Sağlıklı Tarif
Mayıs Ayının İncisi Sebzelerle Hazırlayabileceğiniz 10 Sağlıklı Tarif
Mayıs ayı, doğanın canlandığı ve tezgahların renklenmeye başladığı harika bir dönem!
Bu ayın en taze ve lezzetli sebzeleriyle sağlıklı ve pratik tarifler hazırlamak, hem damak tadınıza hitap eder hem de sağlıklı beslenmenize katkı sağlar.
Bu güzel sebzelerle hazırlayabileceğiniz harika tariflerimiz var! Hazırsanız, başlayalım! 🍽️
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1. Spesiyal Sebze Yemeği (Ratatuy)
2. Baharatlı Kabak Dilimleri
3. Renkli Biber ve Ispanak Dürüm
4. Mısır Gevrekli Çıtır Enginar
5. Karnabahar ve Yoğurt Soslu Dip
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