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Mayıs Ayının İncisi Sebzelerle Hazırlayabileceğiniz 10 Sağlıklı Tarif

etiket Mayıs Ayının İncisi Sebzelerle Hazırlayabileceğiniz 10 Sağlıklı Tarif

ceren
ceren - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 19:01

Mayıs ayı, doğanın canlandığı ve tezgahların renklenmeye başladığı harika bir dönem!

Bu ayın en taze ve lezzetli sebzeleriyle sağlıklı ve pratik tarifler hazırlamak, hem damak tadınıza hitap eder hem de sağlıklı beslenmenize katkı sağlar.

Bu güzel sebzelerle hazırlayabileceğiniz harika tariflerimiz var! Hazırsanız, başlayalım! 🍽️

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1. Spesiyal Sebze Yemeği (Ratatuy)

1. Spesiyal Sebze Yemeği (Ratatuy)

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 50 dakika

Pişirme Derecesi: 150°C

Malzemeler (4 porsiyon için):

  • 1 soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 patlıcan

  • 2 kabak

  • 3 domates, orta boy

  • 400 gram domates sosu

  • 100 mililitre su

  • 0,25 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

  • 0,25 çay kaşığı kırmızı biber toz

  • 1 çay kaşığı keklikotu, kurutulmuş

  • 1 çay kaşığı kekik, kurutulmuş

Yapılışı:

1. Soğanı soyup ince halkalar halinde dilimleyin. Patlıcan, kabak ve domatesleri yıkayın. Hepsini 0,3 cm kalınlığında halkalar halinde dilimleyin. Kenara alın.

2. Sarımsak dişlerini soyup ince dilimler halinde doğrayın. Küçük bir kasede domates sosuyla su, tuz, taze çekilmiş biber, toz biber, sarımsak dilimleri, kuru keklikotu ve kekikle karıştırın.

3. Domates karışımını fırın tepsisine dökün. Dilimlenmiş sebzeleri dönüşümlü olarak (örneğin patlıcan, domates, soğan, kabak şeklinde) 4 sıra halinde dizin.

4. Sebzeleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine koyun ve sepeti Airfryer'a yerleştirin. Cihazı belirtilen ayarlarda çalıştırın.

5. Breze işlemi bittiğinde yemeği Airfryer'dan çıkarıp sıcak olarak servis edin.

2. Baharatlı Kabak Dilimleri

2. Baharatlı Kabak Dilimleri

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Kabakları ince dilimler halinde kesin.

2. Bir kaseye alın ve zeytinyağı, kırmızı biber, sarımsak tozu, tuz ve karabiber ile iyice karıştırın.

3. Kabak dilimlerini Philips Airfryer 7000 XXL sepetine tek sıra halinde yerleştirin.

4. 200°C’de 15 dakika pişirin.

5. Sıcak olarak servis edin. Yanına ferah bir yoğurt sos ile sunabilirsiniz.

3. Renkli Biber ve Ispanak Dürüm

3. Renkli Biber ve Ispanak Dürüm

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 2 adet kırmızı biber

  • 2 adet sarı biber

  • 1 demet ıspanak

  • 4 tam buğday lavaş

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Biberleri şeritler halinde kesin ve bir kasede zeytinyağı, tuz ve karabiberle karıştırın.

2. Biberleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin ve 200°C’de 10 dakika pişirin.

3. Ispanak yapraklarını yıkayıp kurulayın.

4. Lavaş ekmeğine pişmiş biber ve taze ıspanak yerleştirip dürüm şeklinde sarın.

5. Dilimleyerek servis yapın.

4. Mısır Gevrekli Çıtır Enginar

4. Mısır Gevrekli Çıtır Enginar

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 4 porsiyonlar

  • 400 gram enginar kalbi, konserve

  • 100 gram mısır gevreği

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı keklikotu, kurutulmuş

  • 2 yemek kaşığı yağ

Yapılışı:

1. Enginar kalplerinin suyunu süzün ve fazla sıvısını gidermek için sıkarak bir kağıt havluyla kurulayın. Suyunu tamamen almak için birkaç dakika kağıt havlu üzerinde bekletin.

2. Mısır gevreğini iri iri ufalayıp bir kaseye alın. Başka bir kapta yumurtayı çırpın. Un ile kurutulmuş kekiği üçüncü bir kapta karıştırın.

3. Enginar kalplerini önce una bulayın, sonra çırpılmış yumurtaya batırın, ardından da her tarafını ufalanmış mısır gevreğine bulayın. Üzerlerine fırçalayla veya püskürterek yağ sürün sonra da sepete yerleştirin.

4. Sepeti Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirip, cihazı belirtilen ayarlarda çalıştırın.

5. Çıtır enginarlar hazır oldugunda en sevdiğiniz dip sosla birlikte servis edin.

5. Karnabahar ve Yoğurt Soslu Dip

5. Karnabahar ve Yoğurt Soslu Dip

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 1 adet karnabahar

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 diş sarımsak

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Karnabaharı küçük parçalara ayırın.

2. Bir kasede karnabahar parçalarını zeytinyağı ve tuzla karıştırın.

3. Karnabaharları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin ve 200°C’de 15 dakika pişirin.

4. Yoğurdu bir kaseye alın ve içine ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

5. Karnabaharları yoğurt sosu ile birlikte servis edin.

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6. Fesleğen Pestolu Kabak Lazanya

6. Fesleğen Pestolu Kabak Lazanya

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 2 adet büyük kabak

  • 1 su bardağı fesleğen pesto

  • 1 su bardağı ricotta peyniri

  • 1 su bardağı mozzarella peyniri (rendelenmiş)

  • 1 su bardağı marinara sosu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Kabakları uzunlamasına ince dilimler halinde kesin.

2. Airfryer sepetine veya sepete sığacak bir kaba bir kat kabak dilimi dizin.

3. Üzerine bir kat fesleğen pesto, ricotta peyniri, mozzarella peyniri ve marinara sos ekleyin.

4. Bir daha kat kat yapın.

5. En üst katı mozzarella peyniri ile kaplayın.

6. Philips Airfryer 7000 XXL’da 180°C'de 20-25 dakika, peynirler eriyene kadar ve kabaklar yumuşayana kadar pişirin.

7. Renkli Havuç Cipsleri

7. Renkli Havuç Cipsleri

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 500 g havuç ( turuncu, varsa mor)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı deniz tuzu

Yapılışı:

1. Havuçları ince dilimler halinde kesin.

2. Bir kasede havuç dilimlerini zeytinyağı ve deniz tuzu ile karıştırın.

3. Havuçları Philips Airfryer 7000 XXL'a tek kat halinde yerleştirin.

4. 180°C’de 15 dakika pişirin. Cipsler çıtır çıtır olduğunda servis yapın.

8. Sosta Pişirilmiş Ayvalar

8. Sosta Pişirilmiş Ayvalar

Hazırlanma Süresi: 6 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 150 mililitre portakal suyu

  • 3 yemek kaşığı esmer şeker

  • 0,5 vanilya çubuğu

  • 2 yıldız anason, tam

  • 400 gram ayva

Yapılışı:

1. Portakal suyunu tavada şeker, vanilya çubuğu ve yıldız anason ile ocakta ısıtın. Kaynatıp şeker eriyince altını kapatın.

2. Bu sırada ayvaları küçük küçük doğrayın.

3. Tatlı baharatlı portakal suyunu ayva parçalarının üzerine gezdirin.

4. Ayvaları belirtilen sıcaklık ve sürede sosta pişirmek için Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin.

5. Yemek için hazır olana kadar ayvaları her 10 - 15 dakikada bir karıştırın.

6. Pişirilmiş ayvaları dilerseniz bu şekilde yiyebilir, dilerseniz müsli kasenize ekleyebilirsiniz.

Öneri: Yemek için hazır olana kadar ayvaları her 10 - 15 dakikada bir karıştırın.

9. Bezelye ve Nohutlu Falafel

9. Bezelye ve Nohutlu Falafel

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 1 su bardağı taze bezelye

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1/4 su bardağı taze kişniş

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 2 diş sarımsak

  • Tuz, karabiber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Bezelye, nohut, kişniş, kimyon, sarımsak, tuz ve karabiberi mutfak robotunda çekin.

2. Karışımdan küçük toplar yapın ve zeytinyağı ile hafifçe yağlayın.

3. Falafelleri Philips Airfryer 7000 XXL’da 180°C'de 12-15 dakika pişirin, her 5 dakikada bir çevirin.

10. Sebzeli Rulolar

10. Sebzeli Rulolar

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 5 dakika

Pişirme Derecesi: 190°C

Malzemeler:

  • 50 gram brokoli çiçeği

  • 50 gram kırmızı dolma biber, ufak

  • 60 gram Çedar peyniri

  • 50 gram mısır, konserve

  • 120 gram krem peynir

  • 2 tortilla/lavaş

Yapılışı:

1. Brokoli çiçeklerini doğrayın ve dolmalık biberleri ince ince kıyın.

2. Tüm sebzeleri, rendelenmiş çedar peynirini ve krem peyniri iyice karıştırın. Karışımı 2 tortilla içine eşit şekilde ve kenarlarına kadar yayın. 

3. Rulo haline getirdiğiniz tortillaları 6 eşit parçaya bölün.

4. Ruloları sepete yerleştirin. Hepsini tek seferde sığdıramazsanız partiler halinde pişirin. Philips Airfryer 7000 XXL'ı belirtilen ayarlarla başlatın.

5. Rulolar pişince servis edin.

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