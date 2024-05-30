Mayıs Ayının İncisi Sebzelerle Hazırlayabileceğiniz 10 Sağlıklı Tarif

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

4 porsiyonlar

400 gram enginar kalbi, konserve

100 gram mısır gevreği

1 yumurta

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı keklikotu, kurutulmuş

2 yemek kaşığı yağ

Yapılışı:

1. Enginar kalplerinin suyunu süzün ve fazla sıvısını gidermek için sıkarak bir kağıt havluyla kurulayın. Suyunu tamamen almak için birkaç dakika kağıt havlu üzerinde bekletin.

2. Mısır gevreğini iri iri ufalayıp bir kaseye alın. Başka bir kapta yumurtayı çırpın. Un ile kurutulmuş kekiği üçüncü bir kapta karıştırın.

3. Enginar kalplerini önce una bulayın, sonra çırpılmış yumurtaya batırın, ardından da her tarafını ufalanmış mısır gevreğine bulayın. Üzerlerine fırçalayla veya püskürterek yağ sürün sonra da sepete yerleştirin.

4. Sepeti Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirip, cihazı belirtilen ayarlarda çalıştırın.

5. Çıtır enginarlar hazır oldugunda en sevdiğiniz dip sosla birlikte servis edin.