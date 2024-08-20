MasterChef'te Ümmühan ve Beyza'nın "Kalamar" Kavgası Bitmiyor!
MasterChef'te Ümmühan ve Beyza'nın "Kalamar" Kavgası Bitmiyor!
MasterChef Türkiye'de son birkaç bölümdür Ümmühan ve Beyza arasında sular durulmazken, son bölümde yine 'kalamar' davası gündem oldu.
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MasterChef Türkiye'de yine yemekten çok kavga ve kaos hakimiyet sürüyor.
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Deniz'in elenmesiyle beraber MasterChef'te suların durulacağı düşünülürken, Ümmühan'ın Zeynep ve Beyza arasındaki probleme dahil olması ortalığı daha da karıştırdı.
Yeni haftaya geçilmesine rağmen Ümmühan hala Beyza'ya kalamarın nasıl kızartılması gerektiğini anlatırken, Beyza artık kendini tutamayarak rest çekti.
Ümmühan için "Kalamarın ka'sını görmemiş" diyen Beyza, o yemeği Zeynep'le beraber yaptığının altını çizerken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar:
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