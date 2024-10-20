MasterChef'in En Zengin Şefinden Milyoner'deki Sergen Yalçın Sorusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef'in En Zengin Şefinden Milyoner'deki Sergen Yalçın Sorusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
20 Ekim Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Sergen Yalçın sorusu damga vurdu. Sergen Yalçın'ın tam adının sorulduğu soruda yarışmacı zor anlar yaşadı.
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2. MasterChef Türkiye'ye bu hafta Nigar'ın eşinin Hakan'ı tehdit etmesi damga vurmuştu. Kıyasıya geçen eleme gecesinde MasterChef'e kim veda etti?
3. Geçtiğimiz günlerde evinde cansız bedeni bulunan Vural Çelik, bu ani ve beklenmedik vedasıyla herkesi yasa boğmuştu. Senelerdir konuşmadıkları bilinen ve Avrupa Yakası'nda birlikte rol aldığı Gülse Birsel, ünlü oyuncuya veda eden ilk isim olmuştu. Tüm bunların üstüne Birsel'in cenaze törenine katılmaması da tepki çekmişti. Gülse Birsel, vedasını düşündüren bir paylaşımla Instagram hesabından yaptı. Ancak gelen tepkilerin ardından ünlü isim paylaşımı sildi!
4. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
5. MasterChef Türkiye'de Nigar'ın eşinin dokunulmazlık alıp Nigar'ı potaya sokan Hakan'a tehdit mesajı attığı iddia edilmişti. Nigar'dan atılan tehdit mesajıyla ilgili açıklama gecikmedi!
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6. Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ile yeniden partner olduğu yeni dizi Kalpazan için havada tepetaklak durdu. Çekimlerde bir sahne için vinç getirildi. Arabanın içindeki Ertuğrul, heyecanlı dakikalar yaşattı.
7. Kızıl Goncalar'da Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımla senarist Şükrü Necati Şahin'e isyan etti. Sevenleri "Acaba rolünü mü beğenmiyor?" diye sordu.
8. Avukat Hande Kuday, 19 Ekim tarihli yazısında dizilerdeki kadın temsili problemine değindi. Günümüzde artan kadın cinayetleri ve şiddet suçlarının sorumlusu dizilerde işlenen kadın rolleri olabilir mi? İşte, Kızılcık Şerbeti ve Bahar incelemesi üzerinden yeni bir bakış...
9. MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Somer Şef, MasterChef jüri üyeleri arasından en zengin şefin kim olduğunu açıkladı.
10. Ülkenin gündemi epey karışıkken yüreğimizi yakan bir olay da Diyarbakır'da yaşanmıştı. 8 yaşındaki Narin canice katledilip dere kenarına atılmıştı. Arka Sokaklar'da Narin'e ithafen bir bölüm çekildi. Narin cinayetinin birebir canlandırıldığı dizi sosyal medyada beğeni topladı.
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11. Yeni sezonuyla ekranlara dönen sevilen program Güldür Güldür Show, daha ilk bölümden sosyal medyanın gündemine yerleşti. Güldür Güldür Show'da "Sonsuz vergi döngüsü" skecine adeta izleyenlerden yorum yağdı.
12. Yenidoğan Çetesi olayı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Esra Erol, çetenin örgütlü kötülüğüne ve para için bebekleri öldüren aymazlığına yayındaki sözlerini hatırlatarak yanıt verdi.
13. Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı Rahime Danışmaz, kazanacağı ödülü Gazze’deki yardıma muhtaç insanlara bağışlamak istediğini söyledi. İşte geceye damgasını vuran o anlar...
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