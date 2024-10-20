Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Sergen Yalçın Sorusu Bildiklerimizi Sorgulattı!
Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Sergen Yalçın Sorusu Bildiklerimizi Sorgulattı!
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Sergen Yalçın sorusu damga vurdu. Sergen Yalçın'ın tam adının sorulduğu soruda yarışmacı zor anlar yaşadı.
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Pazartesi ve cuma akşamları izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster, yarışmacılara soğuk terler döktürmeye devam ediyor.
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Türk futbolunun efsanelerinden biri olan Sergen Yalçın, bu kez Kim Milyoner Olmak İster'e soru oldu.
500 bin TL değerindeki soruda, Sergen Yalçın'ın tam adı yarışmacıya soruldu. Yarışmacı her ne kadar doğru cevap şıkkını düşünse de bir türlü cevap verme cesaretini kendinde bulamadı.
Yarışmadan çekilme cevabı alan yarışmacı, Ali Rıza Sergen Yalçın şıkkını düşündüğünü belirtti. Cevap şıkkının doğru olduğunu görünce de büyük üzüntü duydu.
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