Tehdit Skandalının Damga Vurduğu MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?
Tehdit Skandalının Damga Vurduğu MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?
MasterChef Türkiye'ye bu hafta Nigar'ın eşinin Hakan'ı tehdit etmesi damga vurmuştu. Kıyasıya geçen eleme gecesinde MasterChef'e kim veda etti?
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Geçtiğimiz hafta MasterChef'e veda eden isim Zübeyde olmuştu.
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Çiğ köfte yaparak başlanan haftada Mavi takım kaptanı Semih olurken, Kırmızı takım kaptanlığına Muratcan'ı seçti
Mavi takımda Semih, Onur, Eda, Kaan, Şirin, Hakan, Akın ve Nigar yer alırken;
Kırmızı takımda Muratcan, Emre, Kerem, Ezgi, Alper, Beyza, Erim ve Nevzat yer aldı.
Haftanın ilk dokunulmazlığını Kırmızı takımın almasının ardından eleme adayları Onur ve Eda oldu.
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İkinci dokunulmazlığı da Kırmızı takım kazandı ve bu kez eleme adayları Nigar ve Akın oldu.
Son dokunulmazlığı Mavi takımın kazanmasıyla bu kez eleme adayları Kırmızı takımdan çıktı. Nevzat ve Emre haftanın 5. ve 6. adayları oldu.
Bireysel oyunun ardından son eleme adayı Kırmızı takımdan Alper oldu.
Yarışmaya Akın'la son ikiye kalan Nevzat veda etti.
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