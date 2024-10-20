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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
20.10.2024 - 17:13

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. 😂

1. 😂
twitter.com

2. Ne Adnan Doğa kadar ne de Doğa Adnan kadar saf olabilirdi.

2. Ne Adnan Doğa kadar ne de Doğa Adnan kadar saf olabilirdi.
twitter.com

3. 😂

3. 😂
twitter.com

4. 😂

5. Kızılcık Şerbeti'ndeki Cemal'in psikopatlığı bize bir tanıdık geldi👇🏻

5. Kızılcık Şerbeti'ndeki Cemal'in psikopatlığı bize bir tanıdık geldi👇🏻
twitter.com
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6. 😂

6. 😂
twitter.com

7. Kış gelince bizdir😂

7. Kış gelince bizdir😂
twitter.com

8. Bu benzerlik şaka mı?😂

8. Bu benzerlik şaka mı?😂
twitter.com

9. 😂

9. 😂
twitter.com

10. Nerelisin diyorlar, hanımcıyız kardeşim😎

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11. Yarışmacının gerçek mesleği...

12. Bahar'ın duygularını bastırma seviyesi😂

13. Kızıl Goncalar'da bebeğine matematik ninnisi okuyan Zeynep😂

14. Kızıl Goncalar'da baba kız olduğu ortaya çıkan Mira ile Naim 🥲

14. Kızıl Goncalar'da baba kız olduğu ortaya çıkan Mira ile Naim 🥲
twitter.com

15. 😂

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16. Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'e dublaj yapılmasının sebebi buymuş👇🏻

16. Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'e dublaj yapılmasının sebebi buymuş👇🏻
twitter.com

17. Aşkı Memnu mu, o ne, yeniyor mu?

17. Aşkı Memnu mu, o ne, yeniyor mu?
twitter.com
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