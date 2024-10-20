Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
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1. 😂
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2. Ne Adnan Doğa kadar ne de Doğa Adnan kadar saf olabilirdi.
3. 😂
5. Kızılcık Şerbeti'ndeki Cemal'in psikopatlığı bize bir tanıdık geldi👇🏻
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6. 😂
7. Kış gelince bizdir😂
8. Bu benzerlik şaka mı?😂
9. 😂
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14. Kızıl Goncalar'da baba kız olduğu ortaya çıkan Mira ile Naim 🥲
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16. Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'e dublaj yapılmasının sebebi buymuş👇🏻
17. Aşkı Memnu mu, o ne, yeniyor mu?
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