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MasterChef 2025’in İlk Yarışmacısı Furkan Kahraman Kimdir?

MasterChef 2025’in İlk Yarışmacısı Furkan Kahraman Kimdir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.07.2025 - 11:20

MasterChef 2025 tüm heyecanıyla devam ederken seçmeler sona erdi. Ana kadro ise yavaş yavaş belli olmaya başlayacak. Geçtiğimiz akşam kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından MasterChef 2025’in ilk yarışmacısı seçildi. Ana kadroya girmeyi başaran isim Furkan Kahraman oldu. Peki ya Furkan Kahraman kimdir? Gelin birlikte tanıyalım!

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23 yaşındaki Furkan Kahraman’ın aslen memleketi Bolu Mengen.

23 yaşındaki Furkan Kahraman’ın aslen memleketi Bolu Mengen.

Bolu Mengen Aşçılık Lisesi ve Uludağ Üniversitesi Aşçılık Bölümü’nden mezun olan Kahraman’ın Ankara’da yaşadığı, Dubai'de de 1,5 yıl boyunca çalışarak mutfak deneyimini artırdığı biliniyor.

Dubai dönüşünde MasterChef’e katılan Kahraman’ın hedefi şampiyonluk.

Dubai dönüşünde MasterChef’e katılan Kahraman’ın hedefi şampiyonluk.

Yarışmacı, Dubai’de deneyim kazanmanın hayali olduğunu ve gerçekleştirdiğini dile getirirken, şimdiyse yeni bir serüven olarak MasterChef yarışmasındaki hayallerini gerçekleştirmek istediğini söylemekte. Şampiyonluk önemli olsa da donanımlı bir şef olmak da hedeflerinden.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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