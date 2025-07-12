MasterChef 2025’in İlk Yarışmacısı Furkan Kahraman Kimdir?

Yarışmacı, Dubai’de deneyim kazanmanın hayali olduğunu ve gerçekleştirdiğini dile getirirken, şimdiyse yeni bir serüven olarak MasterChef yarışmasındaki hayallerini gerçekleştirmek istediğini söylemekte. Şampiyonluk önemli olsa da donanımlı bir şef olmak da hedeflerinden.