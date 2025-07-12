MasterChef 2025’in İlk Yarışmacısı Furkan Kahraman Kimdir?
MasterChef 2025 tüm heyecanıyla devam ederken seçmeler sona erdi. Ana kadro ise yavaş yavaş belli olmaya başlayacak. Geçtiğimiz akşam kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından MasterChef 2025’in ilk yarışmacısı seçildi. Ana kadroya girmeyi başaran isim Furkan Kahraman oldu. Peki ya Furkan Kahraman kimdir? Gelin birlikte tanıyalım!
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23 yaşındaki Furkan Kahraman’ın aslen memleketi Bolu Mengen.
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Dubai dönüşünde MasterChef’e katılan Kahraman’ın hedefi şampiyonluk.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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