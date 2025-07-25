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MasterChef 2025 Cansu Irmak Aydar Kimdir? Cansu Irmak Aydar Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef 2025 Cansu Irmak Aydar Kimdir? Cansu Irmak Aydar Kariyeri ve Instagram Hesabı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.07.2025 - 10:06

MasterChef 2025 son bölümüyle geçtiğimiz akşam ekranlardaydı. Yarışmada şu an ana kadro seçimleri oluyor. Ana kadroda yer almak isteyen yarışmacılar en iyi performanslarını sergileyerek birbirinden güzel tabaklara imza atıyor. Geçtiğimiz akşamki bölümde ana kadronun 12. ismi seçildi ve Cansu Irmak Aydar oldu. Peki ya Cansu Irmak Aydar kimdir, nereli, kaç yaşında sorularını merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde!

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MasterChef Cansu Irmak Aydar Kimdir, Nereli?

MasterChef Cansu Irmak Aydar Kimdir, Nereli?

Yarışmaya İstanbul’dan katılan Cansu Irmak Aydar, 1989 doğumlu ve 36 yaşında. Kendisini MasterChef 2024’te de izlemiştik ancak üçlü düellolarda elenmişti. Şimdiyse MasterChef 2025 ile şansını yeniden deneyen yarışmacı ana kadroya girmeyi başardı.

MasterChef Cansu Irmak Aydar Kariyeri ve Instagram hesabı

MasterChef Cansu Irmak Aydar Kariyeri ve Instagram hesabı

Cansu Irmak Aydar’ın aktif olarak bir yerde çalışmadığı bilinmekle birlikte asistan şeflik eğitimi aldığı biliniyor. Özellikle de Orta Doğu mutfağına ilgisi olduğunu kendi dile getiriyor.

Instagram hesabı için 👉 @cansu.irmak.aydar

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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