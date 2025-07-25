MasterChef 2025 Cansu Irmak Aydar Kimdir? Cansu Irmak Aydar Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef 2025 son bölümüyle geçtiğimiz akşam ekranlardaydı. Yarışmada şu an ana kadro seçimleri oluyor. Ana kadroda yer almak isteyen yarışmacılar en iyi performanslarını sergileyerek birbirinden güzel tabaklara imza atıyor. Geçtiğimiz akşamki bölümde ana kadronun 12. ismi seçildi ve Cansu Irmak Aydar oldu. Peki ya Cansu Irmak Aydar kimdir, nereli, kaç yaşında sorularını merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde!