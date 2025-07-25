MasterChef 2025 Cansu Irmak Aydar Kimdir? Cansu Irmak Aydar Kariyeri ve Instagram Hesabı
MasterChef 2025 son bölümüyle geçtiğimiz akşam ekranlardaydı. Yarışmada şu an ana kadro seçimleri oluyor. Ana kadroda yer almak isteyen yarışmacılar en iyi performanslarını sergileyerek birbirinden güzel tabaklara imza atıyor. Geçtiğimiz akşamki bölümde ana kadronun 12. ismi seçildi ve Cansu Irmak Aydar oldu. Peki ya Cansu Irmak Aydar kimdir, nereli, kaç yaşında sorularını merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde!
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MasterChef Cansu Irmak Aydar Kimdir, Nereli?
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MasterChef Cansu Irmak Aydar Kariyeri ve Instagram hesabı
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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