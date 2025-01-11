MasterChef 2024 Şampiyonu Kim Oldu? Büyük Ödülün Sahibi Belli Oluyor...

MasterChef Türkiye, bu akşam heyecan dolu büyük finaliyle ekranlara geldi. Haftalardır süren rekabetin sonunda, bu sezonun şampiyonu Kerem Bilginer mi yoksa Onur Üresin mi oldu? TV8’de canlı yayında son kez ekrana gelen MasterChef'te şampiyon belli oluyor. İşte büyük ödül ve MasterChef kazananı...