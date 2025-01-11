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MasterChef 2024 Şampiyonu Kim Oldu? Büyük Ödülün Sahibi Belli Oluyor...

MasterChef 2024 Şampiyonu Kim Oldu? Büyük Ödülün Sahibi Belli Oluyor...

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.01.2025 - 21:21

MasterChef Türkiye, bu akşam heyecan dolu büyük finaliyle ekranlara geldi. Haftalardır süren rekabetin sonunda, bu sezonun şampiyonu Kerem Bilginer mi yoksa Onur Üresin mi oldu? TV8’de canlı yayında son kez ekrana gelen MasterChef'te şampiyon belli oluyor. İşte büyük ödül ve MasterChef kazananı...

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MasterChef Türkiye 2024 Büyük Final: Şampiyon Bu Akşam Belli Oluyor!

MasterChef Türkiye 2024 Büyük Final: Şampiyon Bu Akşam Belli Oluyor!

Türkiye’nin en çok izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye, bu akşam heyecan dolu büyük finaliyle ekranlara geldi. Haftalardır süren rekabetin sonunda, bu sezonun şampiyonu Kerem Bilginer mi yoksa Onur Üresin mi oldu? Cevap, saat 20.00’de TV8’de canlı yayında verildi.

MasterChef Finalinde Neler Yaşandı?

MasterChef Finalinde Neler Yaşandı?

Final bölümü, TV8'de canlı olarak yayınlandı. 3 farklı oyun oynayan finalistler her etapta şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'dan puan aldı. Alınan puanlar toplandı ve sonuç belli oldu.

MasterChef Finalistleri Kaç Puan Aldı?

MasterChef Finalistleri Kaç Puan Aldı?

İlk etapta yarışmacılardan Türk mutfağından yemekler yapması istendi. Onur ilk etapta 22,5 puan aldı. Kerem ilk etapta 17,5 puan aldı. İkinci etapta Kerem 41 puana ulaştı. Onur ise 45 puanla ikinci etabı tamamladı. Onur imza tabağının ismine 'Emek' dedi. Kerem'in ise imza tabağının ismi 'Türk' oldu.

MasterChef Şampiyonu Kim Oldu?

MasterChef Şampiyonu Kim Oldu?

MasterChef'te 20.00'de başlayan yarışta henüz sonuç belli değil. Şefler oylamayı birazdan canlı yapacak.

MasterChef 2024 Büyük Ödül Ne?

MasterChef 2024 Büyük Ödül Ne?

Geçtiğimiz yıl MasterChef Türkiye'de ödül olarak MG 4 araç verildi. Geçen yıl elektrikli lüks otomobil verilirken bu sene kazananın ne alacağı henüz belli değil.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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