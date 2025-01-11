MasterChef 2024 Şampiyonu Kim Oldu? Büyük Ödülün Sahibi Belli Oluyor...
MasterChef 2024 Şampiyonu Kim Oldu? Büyük Ödülün Sahibi Belli Oluyor...
MasterChef Türkiye, bu akşam heyecan dolu büyük finaliyle ekranlara geldi. Haftalardır süren rekabetin sonunda, bu sezonun şampiyonu Kerem Bilginer mi yoksa Onur Üresin mi oldu? TV8’de canlı yayında son kez ekrana gelen MasterChef'te şampiyon belli oluyor. İşte büyük ödül ve MasterChef kazananı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye 2024 Büyük Final: Şampiyon Bu Akşam Belli Oluyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Finalinde Neler Yaşandı?
MasterChef Finalistleri Kaç Puan Aldı?
MasterChef Şampiyonu Kim Oldu?
MasterChef 2024 Büyük Ödül Ne?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın