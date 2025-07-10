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Masraflarını Yönetme Şekline Göre Hangi Mesleğe Uygunsun?

etiket Masraflarını Yönetme Şekline Göre Hangi Mesleğe Uygunsun?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
10.07.2025 - 17:01

Herkesin parayla ilgili kendine has bir tarzı var. Kimi elindeki parayı anında harcar, kimi ise 10 liranın bile hesabını yapar. Peki senin harcama alışkanlıkların seni hangi mesleğe yaklaştırıyor olabilir?

Eğlenceli bir Onedio testi ile bunu öğrenmek mümkün!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Şu an cüzdanında tam olarak kimliğin dışında neler var?

4. Kira, fatura, yemek... Ay başında hangisi seni maddi olarak çok sıkıştırıyor?

5. Haftalık harcamanda para en çok neye gidiyor diye sorsak?

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6. Bir harcama yapacağın zaman en az 2 kez düşündüğün durumlar oluyor mu?

7. Bir bankanın kampanyasına farkında olmadan katılmışsın ve hesabına 1.000 TL aktarıldı. Bu parayla ne yaparsın?

8. Gizemli soru! Bir kart seç bakalım.

9. Güzel bir kart seçtin! O halde şunu soralım: Online alışverişi ne sıklıkta yapıyorsun?

10. Son sorudayız! Daha önce banka hesabın eksi bakiyeye düştü mü?

Mali müşavir!

Mali müşavir!

Sen harcamalarında dikkatli, planlı ve sağlam adımlar atanlardansın. Ay sonunu değil, 3 ay sonrasını bile hesap ediyorsun. “Bu ay fazla harcadım, gelecek ay şu kalemden kısarım.” diyebilen birisin. Bilinçli ve sabırlı bir tavrın var. Detaylara odaklanman, kontrollü yapın ve hesap-kitap işleriyle aran iyi olması seni tam anlamıyla finansal mesleklerin insanı yapar. Excel dosyası açsan mutlu oluyorsan mali müşavirlik sana epey yakışacak!

Freelance tasarımcı!

Freelance tasarımcı!

Harcamaların biraz dengesiz olabilir ama bu seni kontrolsüz değil, spontane biri yapıyor. Ay başında bütçen sana yetiyor ama ay ortasında 'Amaaaan, boş ver.' nidaları başlıyor olabilir, lakin yine de dengeni kaybetmiyorsun. Kurallara göre değil, kendi sistemine göre yaşıyorsun. Kazandıkça harcarsın, moralin yerine gelince plan yaparsın. Bu seni sabit maaşlı düzenlerden çok daha esnek işlere yaklaştırıyor. Proje bazlı ve yaratıcılık içeren işler tam sana göre!

Turizm yöneticisi!

Turizm yöneticisi!

Senin harcamaların anı yaşama odaklı oluyor her zaman. Liste yapmak yerine anlık ihtiyaçlara yöneliyorsun. Bütçe planı yapsan bile dışarıda yemek, kahve ya da küçük alışverişler seni yolundan çıkarabiliyor. Ama pişman da olmuyorsun. İnsan ilişkileri, sosyal organizasyonlar ve değişken tempo seni yormaz. Hatta motive eder. Çünkü harcamaların gibi yaşamın da sabit değil. Dinamik, renkli ve biraz da koşuşturmalı bir alan sana iyi gelir!

Girişimci!

Girişimci!

Senin masraflarla olan ilişkin idare etmeye dayalı. Ay başı iddialı başlayıp ay ortasında spontane kararlara geçiyorsun. Harcamalarını çok takip etmesen de kafanda hep bir fikir ve bir hedef oluyor. Klasik yapılar sana göre değil. Deneme-yanılma ve biraz yanıp biraz öğrenme sürecine alışkınsın. Bu yüzden düzenli bir maaş yerine kendi işini kurmak, yeni şeyler denemek senin tarzına daha çok uyuyor. Kimi zaman ipin ucu kaçıyor olabilir ama sen risk almadan duramıyorsun. Düzenden çok vizyon seni ayakta tutuyor.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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