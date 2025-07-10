Masraflarını Yönetme Şekline Göre Hangi Mesleğe Uygunsun?

Herkesin parayla ilgili kendine has bir tarzı var. Kimi elindeki parayı anında harcar, kimi ise 10 liranın bile hesabını yapar. Peki senin harcama alışkanlıkların seni hangi mesleğe yaklaştırıyor olabilir?

Eğlenceli bir Onedio testi ile bunu öğrenmek mümkün!