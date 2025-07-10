Masraflarını Yönetme Şekline Göre Hangi Mesleğe Uygunsun?
Herkesin parayla ilgili kendine has bir tarzı var. Kimi elindeki parayı anında harcar, kimi ise 10 liranın bile hesabını yapar. Peki senin harcama alışkanlıkların seni hangi mesleğe yaklaştırıyor olabilir?
Eğlenceli bir Onedio testi ile bunu öğrenmek mümkün!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Şu an cüzdanında tam olarak kimliğin dışında neler var?
4. Kira, fatura, yemek... Ay başında hangisi seni maddi olarak çok sıkıştırıyor?
5. Haftalık harcamanda para en çok neye gidiyor diye sorsak?
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6. Bir harcama yapacağın zaman en az 2 kez düşündüğün durumlar oluyor mu?
7. Bir bankanın kampanyasına farkında olmadan katılmışsın ve hesabına 1.000 TL aktarıldı. Bu parayla ne yaparsın?
8. Gizemli soru! Bir kart seç bakalım.
9. Güzel bir kart seçtin! O halde şunu soralım: Online alışverişi ne sıklıkta yapıyorsun?
10. Son sorudayız! Daha önce banka hesabın eksi bakiyeye düştü mü?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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