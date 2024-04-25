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Martının Kaptığı Kesik Kulak Davası: Yıllar Sonra Karar Açıklandı

Martının Kaptığı Kesik Kulak Davası: Yıllar Sonra Karar Açıklandı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.04.2024 - 15:14

Eyüp Çelik isimli vatandaş, 2016 yılında İstanbul Büyükada’da şiddet gören bir kadına yardım etmiş ve çıkan kavgada kulağını kaybetmişti. Çelik’in kapan kulağını martı kapmıştı. Eyüp Çelik’in kulağını ısırarak kopmasına neden olan sanık Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

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Davanın bugün görülen 22. duruşmasında söz alan Eyüp Çelik, "Olay tarihinde diğer sanığın saldırmış olduğu kız ‘Kurtar, kurtar’ şeklinde bağırıyordu. Alelade bir tartışma olsa ben zaten dahil olmam. Ben olay anında gözümü hastanede açtım. Sanığın bana şiddet uygulamasını olay yerinde bulunan kadınlar engellemiş" dedi.

Davanın bugün görülen 22. duruşmasında söz alan Eyüp Çelik, "Olay tarihinde diğer sanığın saldırmış olduğu kız ‘Kurtar, kurtar’ şeklinde bağırıyordu. Alelade bir tartışma olsa ben zaten dahil olmam. Ben olay anında gözümü hastanede açtım. Sanığın bana şiddet uygulamasını olay yerinde bulunan kadınlar engellemiş" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek’in Eyüp Çelik’e karşı ‘Yüzde sabit iz oluşturacak şekilde kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Eyüp Çelik ise Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek’e karşı ‘Kasten yaralama’ suçundan beraatine karar verildi.

Kararını açıklayan mahkeme, Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek’in Eyüp Çelik’e karşı ‘Yüzde sabit iz oluşturacak şekilde kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Eyüp Çelik ise Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek’e karşı ‘Kasten yaralama’ suçundan beraatine karar verildi.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

29 Temmuz 2016'da Büyükada İskelesi yakınlarında 29 yaşındaki Eyüp Çelik'in iddiasına göre, Almanya'da oturan Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Olayı gören Eyüp Çelik duruma müdahale etti. Eyüp Çelik ile Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek arasında tartışma çıktı. Alpaslan Seyrek, Eyüp Çelik'in kulağını ısırarak kopardı, kulaktan kopan parçayı yere attı. Yerdeki kulak parçasını ise bir martı alarak uzaklaştı. Olaya çevredekiler müdahale etti. 2 taraf da birbirinden şikâyetçi oldu. Eyüp Çelik'e basit yaralama suçundan Alpaslan Seyrek'e 'Yüzde sabit iz kalacak şekilde yaralama' suçundan dava açıldı.

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