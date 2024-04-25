Martının Kaptığı Kesik Kulak Davası: Yıllar Sonra Karar Açıklandı
Martının Kaptığı Kesik Kulak Davası: Yıllar Sonra Karar Açıklandı
Eyüp Çelik isimli vatandaş, 2016 yılında İstanbul Büyükada’da şiddet gören bir kadına yardım etmiş ve çıkan kavgada kulağını kaybetmişti. Çelik’in kapan kulağını martı kapmıştı. Eyüp Çelik’in kulağını ısırarak kopmasına neden olan sanık Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.
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Davanın bugün görülen 22. duruşmasında söz alan Eyüp Çelik, "Olay tarihinde diğer sanığın saldırmış olduğu kız ‘Kurtar, kurtar’ şeklinde bağırıyordu. Alelade bir tartışma olsa ben zaten dahil olmam. Ben olay anında gözümü hastanede açtım. Sanığın bana şiddet uygulamasını olay yerinde bulunan kadınlar engellemiş" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme, Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek’in Eyüp Çelik’e karşı ‘Yüzde sabit iz oluşturacak şekilde kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Eyüp Çelik ise Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek’e karşı ‘Kasten yaralama’ suçundan beraatine karar verildi.
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