Mart Ayı Bitmeden Dinlemen Gereken Şarkı Ne?
Mart Ayı Bitmeden Dinlemen Gereken Şarkı Ne?
Verdiğin cevaplarla, bu testin sonunda Mart ayı bitmeden dinlemen gereken şarkıyı keşfedeceksin. Hazırsan, seni hemen teste alalım 👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Son zamanlardaki ruh halini bir hava durumuna benzetecek olsan kendini nasıl tanımlardın?
2. Sana hitap eden müzik türü aşağıdakilerden hangisi?
3. Aşk hayatını sorsak?
4. Hangi müzik aletini mükemmel şekilde çalmak isterdin?
5. Atarlı giderli şarkılar sever misin ?
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6. Şu anki enerjini puanlamanı istesek! (4 en yüksek)
7. Hızlı sinirlenir misin?
8. Son olarak, aşağıdaki giflerden birini seç!
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