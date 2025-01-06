Marmara Denizi’ndeki İlginç Olay Kameralarda: Yetişkin Yunus, Yavru Yunusu Vura Vura Öldürdü!

Kınalıada açıklarında yetişkin bir yunusun yavru yunusa defalarca vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bilim insanları, 'Infanticide' olarak nitelendirilen yavru öldürme davranışının deniz memelilerinde dünyada nadiren kayıt altına alındığını belirterek, konuyla ilgili bilimsel bir makale yayınladı.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, '53 saniye, çok kısa bir video kaydı; ama dünyada çok az olan bir kayıt, çok az olan bir gözlem. Çoğunlukla erkeklerin kendi üreme başarısını artırmak için bu davranışı yaptığını düşünüyoruz' dedi.