Marketlere Yeni Düzenleme: Gıda Ambalajlarında Artık O İfadelere İzin Yok!
Marketlere Yeni Düzenleme: Gıda Ambalajlarında Artık O İfadelere İzin Yok!
Marketlerde yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tüketiciyi yanıltan ifadeler için harekete geçti. Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, artık gıda etiketlerinde bazı ifadeler yer almayacak!
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Tarım ve Orman Bakanlığı marketlere yeni bir düzenleme getiriyor.
Yeni karara göre, ambalaj üzerinde "… Tadında", "… lezzeti", "... keyfi ” gibi ifadeler yer alamayacak.
"Bitkisel margarinde ‘tereyağı keyfi ’ veya ‘tereyağı lezzeti’ ifadelerine izin vermeyeceğiz."
Gıda ambalajlarında yanıltıcı görsellere müsaade edilmeyecek.
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