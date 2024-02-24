Marketlere Yeni Düzenleme: Gıda Ambalajlarında Artık O İfadelere İzin Yok!

Ambalaj üzerinde tüketiciyi yanıltan ifadelere yer verilemeyecek. Aydoğmuş'un aktardığına göre Bakan Yumaklı, yeni düzene dair aşağıdaki açıklamalarda bulundu;

'İçeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe, çilek görseli kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Mesela artık içinde muz aroması olan bir sütte ‘muzlu süt’ yerine ‘muz aromalı süt’ yazacak. Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, ‘… tadında’, ‘… lezzeti’, ‘... keyfi ” gibi ifadelere müsaade etmeyeceğiz.'