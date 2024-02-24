Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Marketlere Yeni Düzenleme: Gıda Ambalajlarında Artık O İfadelere İzin Yok!

Marketlere Yeni Düzenleme: Gıda Ambalajlarında Artık O İfadelere İzin Yok!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.02.2024 - 10:54

Marketlerde yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tüketiciyi yanıltan ifadeler için harekete geçti. Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, artık gıda etiketlerinde bazı ifadeler yer almayacak!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tarım ve Orman Bakanlığı marketlere yeni bir düzenleme getiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı marketlere yeni bir düzenleme getiriyor.

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, Bakanlık gıda ambalajlarında tüketiciyi yanıltan ifadelerin önüne geçecek. 

Yeni düzenlemeyle birlikte tüketicilerin üst düzeyde korunması hedefleniyor.

Yeni karara göre, ambalaj üzerinde "… Tadında", "… lezzeti", "... keyfi ” gibi ifadeler yer alamayacak.

Yeni karara göre, ambalaj üzerinde "… Tadında", "… lezzeti", "... keyfi ” gibi ifadeler yer alamayacak.

Ambalaj üzerinde tüketiciyi yanıltan ifadelere yer verilemeyecek. Aydoğmuş'un aktardığına göre Bakan Yumaklı, yeni düzene dair aşağıdaki açıklamalarda bulundu;

'İçeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe, çilek görseli kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Mesela artık içinde muz aroması olan bir sütte ‘muzlu süt’ yerine ‘muz aromalı süt’ yazacak. Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, ‘… tadında’, ‘… lezzeti’, ‘... keyfi ” gibi ifadelere müsaade etmeyeceğiz.'

"Bitkisel margarinde ‘tereyağı keyfi ’ veya ‘tereyağı lezzeti’ ifadelerine izin vermeyeceğiz."

"Bitkisel margarinde ‘tereyağı keyfi ’ veya ‘tereyağı lezzeti’ ifadelerine izin vermeyeceğiz."

Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda tüketiciyi yanıltacak bu tarz ifadeler, artık ambalaj üzerinde yer almayacak.

Gıdanın adı, tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yerde, aynı punto ve aynı stille yazılacak.

Gıda ambalajlarında yanıltıcı görsellere müsaade edilmeyecek.

Gıda ambalajlarında yanıltıcı görsellere müsaade edilmeyecek.

Bakan Yumaklı, ayrıca ALO 174 Gıda Hattı’mızı kurduk. İhbar ve şikayete en geç 15 gün içinde cevap veriliyor. Halkımızın, şüphelendiği gıda ürünlerini ve yerlerini ALO 174 İhbar Hattımıza bildirmeleri önem arz ediyor' ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
37
14
5
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?