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Bakan Yerlikaya Yeni Operasyonu Duyurdu: 'KAFES-46' Operasyonlarında 3 Ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi

Bakan Yerlikaya Yeni Operasyonu Duyurdu: 'KAFES-46' Operasyonlarında 3 Ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
24.02.2024 - 09:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-46” operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin’in yaptığı Organize Suç Örgütü, elebaşılığını Osman Deliçay’ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş’in(Yurtdışı firar) yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiğini açıkladı.

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Yerlikaya, operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 47 şüphelinin de yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 47 şüphelinin de yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadıa, Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-46” operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin’in yaptığı Organize Suç Örgütü, elebaşılığını Osman Deliçay’ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş’in (Yurtdışı firar) yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadıa, Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-46” operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin’in yaptığı Organize Suç Örgütü, elebaşılığını Osman Deliçay’ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş’in (Yurtdışı firar) yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiğini kaydetti.

Operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 47 şüpheli yakalandığını da belirten Bakan Yerlikaya şu ayrıntıları paylaştı:

İşte operasyondan görüntüler...

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