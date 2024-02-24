Bakan Yerlikaya Yeni Operasyonu Duyurdu: 'KAFES-46' Operasyonlarında 3 Ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-46” operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin’in yaptığı Organize Suç Örgütü, elebaşılığını Osman Deliçay’ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş’in(Yurtdışı firar) yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiğini açıkladı.