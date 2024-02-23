Sigarayı Bırakmak İsteyenlere Müjde! Sigara Bırakma Tedavisinde Kullanılacak İlaçlar Ücretsiz Olacak!
Sigarayı Bırakmak İsteyenlere Müjde! Sigara Bırakma Tedavisinde Kullanılacak İlaçlar Ücretsiz Olacak!
Kaynak: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j...
Sigarayı bırakmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Sigara bırakma tedavisinde kullanılacak ilaçların ücretsiz olacağı duyuruldu.
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Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen bir girişimle, sigarayı bırakma tedavisi ve bu süreçte kullanılan nikotin replasmanları ile ilgili ilaçlar ücretsiz dağıtılacak.
Resmi Gazete'nin son sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen sigara bırakma tedavisi ve hastalara sağlanan nikotin replasman preparatları ile ilaçlar 500,000 adetle sınırlı olmak üzere ücretsiz olacak.
Çıkan yeni kararla hastaların tedavisi ve kullanacağı ilaçlar, kamu hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanabileceklerin tespitine yönelik 4736 sayılı kanun hükmünden muaf tutulacak.
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