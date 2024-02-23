1 Nisan'dan İtibaren Geçerli Olacak: Alman Meclisi Esrarın Yasallaşmasını Onayladı
1 Nisan'dan İtibaren Geçerli Olacak: Alman Meclisi Esrarın Yasallaşmasını Onayladı
Almanya'da esrarın yasallaşması önünde engel kalmadı ve Alman Meclisi esrar tüketimini yasallaştırdı.
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Almanya'da hükümeti oluşturan koalisyon partileri, esrar tüketimini yasallaştıran tasarının son hali üzerinde anlaşmaya vardı. 1 Nisan'dan itibaren 18 yaş ve üzeri yetişkinler, sınırlı ölçüde esrar bulundurup yetiştirebilecek.
Yeni düzenlemeye göre, esrar artık Uyuşturucu Maddeler Kanunu'nda belirtilen yasaklı maddeler listesinde yer almayacak. Bu, yetişkin bireylerin kişisel kullanım amacıyla belirli miktarlarda esrar yetiştirmesine ve sahip olmasına olanak sağlayacak.
Yasal düzenlemeler çerçevesinde, kişiler kendi yaşam alanlarında en fazla üç adet esrar bitkisi yetiştirebilecek. Ayrıca, bireylerin elinde bulundurabileceği esrar miktarı da 25 gram olacak. 8 yaşın altındakiler için ise esrar satın alma ve tüketme yasağı sürecek.
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