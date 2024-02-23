Görüş Bildir
Haberler
Gündem
1 Nisan'dan İtibaren Geçerli Olacak: Alman Meclisi Esrarın Yasallaşmasını Onayladı

1 Nisan'dan İtibaren Geçerli Olacak: Alman Meclisi Esrarın Yasallaşmasını Onayladı

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
23.02.2024 - 18:31

Almanya'da esrarın yasallaşması önünde engel kalmadı ve Alman Meclisi esrar tüketimini yasallaştırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Almanya'da hükümeti oluşturan koalisyon partileri, esrar tüketimini yasallaştıran tasarının son hali üzerinde anlaşmaya vardı. 1 Nisan'dan itibaren 18 yaş ve üzeri yetişkinler, sınırlı ölçüde esrar bulundurup yetiştirebilecek.

Almanya'da hükümeti oluşturan koalisyon partileri, esrar tüketimini yasallaştıran tasarının son hali üzerinde anlaşmaya vardı. 1 Nisan'dan itibaren 18 yaş ve üzeri yetişkinler, sınırlı ölçüde esrar bulundurup yetiştirebilecek.

Yeni düzenlemeye göre, esrar artık Uyuşturucu Maddeler Kanunu'nda belirtilen yasaklı maddeler listesinde yer almayacak. Bu, yetişkin bireylerin kişisel kullanım amacıyla belirli miktarlarda esrar yetiştirmesine ve sahip olmasına olanak sağlayacak.

Yeni düzenlemeye göre, esrar artık Uyuşturucu Maddeler Kanunu'nda belirtilen yasaklı maddeler listesinde yer almayacak. Bu, yetişkin bireylerin kişisel kullanım amacıyla belirli miktarlarda esrar yetiştirmesine ve sahip olmasına olanak sağlayacak.

Yasal düzenlemeler çerçevesinde, kişiler kendi yaşam alanlarında en fazla üç adet esrar bitkisi yetiştirebilecek. Ayrıca, bireylerin elinde bulundurabileceği esrar miktarı da 25 gram olacak. 8 yaşın altındakiler için ise esrar satın alma ve tüketme yasağı sürecek.

Yasal düzenlemeler çerçevesinde, kişiler kendi yaşam alanlarında en fazla üç adet esrar bitkisi yetiştirebilecek. Ayrıca, bireylerin elinde bulundurabileceği esrar miktarı da 25 gram olacak. 8 yaşın altındakiler için ise esrar satın alma ve tüketme yasağı sürecek.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
7
7
4
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?