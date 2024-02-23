HSK, Önemli Davalara Bakan Savcıya Ceza Verdi: Dilan Polat ve FETÖ Davalarına Bakmış
HSK, Önemli Davalara Bakan Savcıya Ceza Verdi: Dilan Polat ve FETÖ Davalarına Bakmış
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/hsk-dilan-po...
Hakimler ve Savcılar Kurulu, hakkında 3 farklı soruşturma yürütülen emekli savcı Gökalp Kökçü'yü kınama cezası verdi.
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Sözü'den Can Bursalı'nın haberine göre; Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), FETÖ'nün Filipinler İmamı Abdülkadir Ketenci'ye takipsizlik kararı verdiği için emekli savcı Gökalp Kökçü hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı ve Kökçü'yü kınama cezasıyla cezalandırdı.
Kökçü, son olarak uzun süre konuşulan Dilan ve Engin Polat davasını yürütüyordu.
HSK'nın 2023 kararnamesiyle görev yeri Erzurum'a değiştirilen Kökçü, Erzurum'a gitmedi ve rapor aldı. Eşinin Adnan Oktar Suç Örgütü'yle bağlantısı ortaya çıkınca emekli oldu.
Kökçü hakkında HSK'da 3 soruşturma bulunuyor. İlk soruşturma, FETÖ'nün Filipinler İmamı Abdülkadir Ketenci'ye takipsizlik kararı vermesi sebebiyle başladı.
Kökçü, İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde görev yaptığı dönemde, Ketenci hakkında takipsizlik kararı verdi. Kökçü'nün Ketenci'yle ilgili verdiği karara itiraz edildi, takipsizlik kaldırıldı.
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Soruşturma sonucunda yargılanan Ketenci, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezası aldı. Ketenci'nin avukatıyla bağlantısı olduğu iddia edilen eski savcı Kökçü ise HSK soruşturması sonucunda 'kınama' cezası ile karşılaştı.
Emekli savcı Kökçü hakkında HSK'da iki soruşturma daha bulunuyor. Birinde, Kökçü'nün yabancı bir numara ile dosya bilgilerini sızdırdığı öne sürülüyor. Cihazlarını formatladığı tespit edilen Kökçü'nün dijital verilerine el konuldu ve tutanakla teslim alındı.
Hakkında üç soruşturma olan Kökçü'nün diğer soruşturmasında M.A. adındaki bir iş insanından milyonlarca dolar rüşvet istemekle suçlanıyor.
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